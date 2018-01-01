«Олександрія» полетіла на збори до Туреччини з Довгим, але без Щедрого

З можливих новачків Шаран взяв до Туреччини чотирьох виконавців молодіжного складу

«Олександрія» разом з потенційними новачками вирушила на передсезонний збір до Туреччини. Вильоту олександрійців з Харківського міжнародного аеропорту на Стамбул, а далі - на Анталію, передували три дні тренувальних занять в рідному місті. За їх підсумками команду покинули захисник Сергій Басов, а також півзахисник Артем Щедрий.



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ФК Олександрія. Фото: Юрій Остроумов

З можливих новачків Шаран взяв до Туреччини чотирьох виконавців молодіжного складу

«Олександрія» разом з потенційними новачками вирушила на передсезонний збір до Туреччини.

Вильоту олександрійців з Харківського міжнародного аеропорту на Стамбул, а далі - на Анталію, передували три дні тренувальних занять в рідному місті. За їх підсумками команду покинули захисник Сергій Басов, а також півзахисник Артем Щедрий.

Зате відправився в Анталію з партнерами хавбек Олексій Довгий. Як зізнався Sport Arena перед самим вильотом наставник «Олександрії» Володимир Шаран, з ним досягнута домовленість про продовження співпраці до кінця поточного чемпіонату.

З можливих новачків Шаран взяв до Туреччини чотирьох виконавців молодіжного складу команди, а також 20-річного Олексія Зінкевича, що має контракт з «Шахтарем», і 22-річного півзахисника «Енергії» Дмитра Шастала.

Інших нових осіб при реєстрації олександрійців на рейс до Туреччини не було.

На першому турецькому зборі команда Володимира Шарана проведе п'ять контрольних спарингів. 17 січня відбудеться зустріч з болгарською «Славією», 20-го - з командою «Сепсі» з Румунії, 22-го - з «Жетисом» з Казахстану, 25 - з єреванським «Пюніком» і 26 січня з болгарським «Ботева».

28-го січня «Олександрія» через Київ повернеться додому. Через кілька днів команда знову вирушить до Туреччини на другий підготовчий збір.