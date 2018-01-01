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    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)

    До роботи приступили 25 футболістів
    3 лютого «Олександрія» знову прибула до Туреччини, де проведе свій другий навчально-тренувальний збір, інформує офіційний сайт клубу. До роботи приступили 25 футболістів, яких взяв на збори головний тренер Володимир Шаран. Серед них три потенційні новачки: Гліб Бухал і два легіонери. Також до колективу приєднався захисник Антон
    • Сьогодні, 13:20
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    ФК Олександрія
    ФК Олександрія

    До роботи приступили 25 футболістів

    3 лютого «Олександрія» знову прибула до Туреччини, де проведе свій другий навчально-тренувальний збір, інформує офіційний сайт клубу.

    До роботи приступили 25 футболістів, яких взяв на збори головний тренер Володимир Шаран. Серед них три потенційні новачки: Гліб Бухал і два легіонери. Також до колективу приєднався захисник Антон Шендрик. В даний час він працює індивідуально з Андрієм Гітченко, який має незначну травму.

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    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    «Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)
    ФК Олександрія

    У неділю, 4 лютого, «Олександрія» планує провести свій перший контрольний матч, зігравши з узбецьким «Локомотивом». Матч відбудеться о 16:30 за київським часом.

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