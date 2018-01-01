«Олександрія» прибула до Туреччини на другий зимовий збір (фотогалерея)

До роботи приступили 25 футболістів

3 лютого «Олександрія» знову прибула до Туреччини, де проведе свій другий навчально-тренувальний збір, інформує офіційний сайт клубу. До роботи приступили 25 футболістів, яких взяв на збори головний тренер Володимир Шаран. Серед них три потенційні новачки: Гліб Бухал і два легіонери. Також до колективу приєднався захисник Антон



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ФК Олександрія

До роботи приступили 25 футболістів

3 лютого «Олександрія» знову прибула до Туреччини, де проведе свій другий навчально-тренувальний збір, інформує офіційний сайт клубу.

До роботи приступили 25 футболістів, яких взяв на збори головний тренер Володимир Шаран. Серед них три потенційні новачки: Гліб Бухал і два легіонери. Також до колективу приєднався захисник Антон Шендрик. В даний час він працює індивідуально з Андрієм Гітченко, який має незначну травму.

У неділю, 4 лютого, «Олександрія» планує провести свій перший контрольний матч, зігравши з узбецьким «Локомотивом». Матч відбудеться о 16:30 за київським часом.