«Олександрія» прибула до Туреччини на збори: визначився перший спаринг-партнер

На 17 січня запланований перший спаринг

«Олександрія» провела перше тренування на турецькій землі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Команда зупинилась в готелі Gold City, що знаходиться біля узбережжя Середземного моря. Перші збори триватимуть до 28 січня. На 17 січня запланований перший спаринг. Підопічні Володимира Шарана зіграють проти болгарського клубу