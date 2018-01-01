«Олександрія» прибула до Туреччини на збори: визначився перший спаринг-партнер
- Сьогодні, 17:13
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Фото: Футбол 24
На 17 січня запланований перший спаринг
«Олександрія» провела перше тренування на турецькій землі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Команда зупинилась в готелі Gold City, що знаходиться біля узбережжя Середземного моря.
Перші збори триватимуть до 28 січня.
На 17 січня запланований перший спаринг.
Підопічні Володимира Шарана зіграють проти болгарського клубу «Славія».
За попередньою домовленістю початок матчу о 15:30 за київським часом.