«Олександрія» відмовилася від послуг двох сербських футболістів

В клубі вирішили не підписувати легіонерів

Півзахисник Іван Маркович і нападник Стефан Ілич не підійшли «Олександрії». Про це повідомляє прес-служба клубу. Гравці перебували на перегляді в українській команді, але 25 січея обидва футболісти покинули розташування клубу. Повідомляється, що в гравцях не побачили можливості для посилення складу. Варто зазначити, що Ілич