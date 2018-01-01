«Олександрія» відмовилася від послуг двох сербських футболістів
- Сьогодні, 17:17
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Фото: ФК Олександрія
В клубі вирішили не підписувати легіонерів
Півзахисник Іван Маркович і нападник Стефан Ілич не підійшли «Олександрії».
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Гравці перебували на перегляді в українській команді, але 25 січея обидва футболісти покинули розташування клубу.
Повідомляється, що в гравцях не побачили можливості для посилення складу.
Варто зазначити, що Ілич відзначився двома забитими голами в товариських матчах «Олександрії» на зборах в Туреччині.
Нагадаємо, свій перший офіційний матч другої частини сезону «Олександрія» проведе 17 лютого.
Підопічні Володимира Шарана в межах Прем'єр-ліги зіграють проти «Сталі».