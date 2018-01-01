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    «Олександрія» відмовилася від послуг двох сербських футболістів

    В клубі вирішили не підписувати легіонерів
    Півзахисник Іван Маркович і нападник Стефан Ілич не підійшли «Олександрії». Про це повідомляє прес-служба клубу. Гравці перебували на перегляді в українській команді, але 25 січея обидва футболісти покинули розташування клубу. Повідомляється, що в гравцях не побачили можливості для посилення складу. Варто зазначити, що Ілич
    • Сьогодні, 17:17
    • Розсилка
    Фото: ФК Олександрія
    Фото: ФК Олександрія

    В клубі вирішили не підписувати легіонерів

    Півзахисник Іван Маркович і нападник Стефан Ілич не підійшли «Олександрії».

    Про це повідомляє прес-служба клубу.

    Гравці перебували на перегляді в українській команді, але 25 січея обидва футболісти покинули розташування клубу.

    Повідомляється, що в гравцях не побачили можливості для посилення складу.

    Варто зазначити, що Ілич відзначився двома забитими голами в товариських матчах «Олександрії» на зборах в Туреччині.

    Нагадаємо, свій перший офіційний матч другої частини сезону «Олександрія» проведе 17 лютого.

    Підопічні Володимира Шарана в межах Прем'єр-ліги зіграють проти «Сталі».

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