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    «Олександрія» вилетіла на матч Ліги Європи з п’ятигодинною затримкою

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    &laquo;Олександрія&raquo; вилетіла на матч Ліги Європи&nbsp; - «Олександрія» вилетіла на матч Ліги Європи з п’ятигодинною затримкою
    «Олександрія» вилетіла на матч Ліги Європи 
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    Рейс команди затримався через густий туман у Борисполі

    Футболісти «Олександрії» лише після п’ятигодинної затримки змогли вилетіти до Франції на матч групового етапу Ліги Європи.

    Команда затрималася в аеропорту Борисполя через несприятливі погодні умови – густий туман. Вилетіти вдалося лише після 15:00.

    Матч групового етапу Ліги Європи «Сент-Етьєн» - «Олександрія» має відбутися 24 жовтня. Початок о 20:00.

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