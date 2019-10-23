«Олександрія» вилетіла на матч Ліги Європи з п’ятигодинною затримкою
«Олександрія» вилетіла на матч Ліги Європи
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Рейс команди затримався через густий туман у Борисполі
Футболісти «Олександрії» лише після п’ятигодинної затримки змогли вилетіти до Франції на матч групового етапу Ліги Європи.
Команда затрималася в аеропорту Борисполя через несприятливі погодні умови – густий туман. Вилетіти вдалося лише після 15:00.
Матч групового етапу Ліги Європи «Сент-Етьєн» - «Олександрія» має відбутися 24 жовтня. Початок о 20:00.
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