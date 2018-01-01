«Олександрія» зіграла внічию з «Сепсі», потенційний новачок забив гол

Наступний спаринг команда Володимира Шарана проведе 23 січня

«Олександрія» в контрольному матчі не змогла обіграв аутсайдера чемпіонату Румунії «Сепсі» (1:1). За «Олександрію» сьогодні знову зіграв дует потенційних новачків, чиї імена клуб не розкриває. Один з них забив єдиний гол команди в першому таймі. Зберегти цю перевагу в українців не вийшло - ще перед перервою



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ФК Олександрія. Фото: fco.com.ua

Наступний спаринг команда Володимира Шарана проведе 23 січня

«Олександрія» в контрольному матчі не змогла обіграв аутсайдера чемпіонату Румунії «Сепсі» (1:1).

За «Олександрію» сьогодні знову зіграв дует потенційних новачків, чиї імена клуб не розкриває. Один з них забив єдиний гол команди в першому таймі.

Зберегти цю перевагу в українців не вийшло - ще перед перервою команда пропустила в контратаці. У другому таймі гра йшла на зустрічних курсах, але гольових моментів майже не було біля обох воріт.

Наступний спаринг команда Володимира Шарана проведе 23 січня проти «Жетису» з Казахстану.

Товариський матч

«Олександрія» - «Сепсі» - 1: 1

Джерело: sportarena.com