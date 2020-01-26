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    Олексій Лень вибув зі складу «Атланти» на невизначений час

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    Олексій Лень - Олексій Лень вибув зі складу «Атланти» на невизначений час
    Олексій Лень
    НБА

    У центрового збірної України ушкодження стегна

    Центровий збірної України та «Атланти» Олексій Лень не зіграє в найближчому матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Вашингтону».

    У нашого баскетболіста ушкодження стегна. Через травму Лень не дограв попередній поєдинок проти «Оклахоми», інформує NumberFire.

    Матч проти «Вашингтону» має відбутися 27 січня. Наступний за ним поєдинок «Атланта» гратиме 29 січня проти «Торонто». Однак наразі не відомо, чи повернеться до того часу Лень до складу команди.

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    Українець уже пропустив кілька попередніх зустрічей через проблеми зі спиною.

    Це вже другий сезон у складі «Атланти» та шостий у НБА. До цього він чотири сезони виступав у складі «Фінікса».

    баскетбол НБА Олексій Лень
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