Михайлюк набрав 19 очок за рекордний час проти «Брукліна» (відео)
Святослав Михайлюк
НБА
Українець зіграв понад 37 хвилин у матчі регулярного чемпіонату НБА
Захисник збірної України та «Детройта» Святослав Михайлюк зіграв рекордний для себе час у матчі регулярного чемпіонату НБА. У поєдинку проти «Брукліна» він перебував 37:45 на майданчику.
Українець за ці хвилини набрав 19 очок (4/7 двоочкових, 3/8 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 5 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення.
Втім «Детройт» поступився – 111:121ОТ.
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Наразі «Детройт» посідає 10-те місце в Східній конференції – 17 перемог у 47-ми матчах.