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    Олексій Лень відзначився «жирним» дабл-даблом у надрезультативному матчі з «Чікаго Буллз» (відео)

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    Олексій Лень попрацював на славу, але не зупинив &laquo;Буллз&raquo; - Олексій Лень відзначився «жирним» дабл-даблом у надрезультативному матчі з «Чікаго Буллз» (відео)
    Олексій Лень попрацював на славу, але не зупинив «Буллз»
    ESPN

    Український центровий зробив восьмий дабл-дабл у сезоні

    Центровий «Атланти Гокс» Олексій Лень результативно зіграв в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Чікаґо Буллз», однак це не врятувало його команду від поразки в овер-таймі 161:168.

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    Українець провів на майданчику майже 36 хвилин. В його активі 24 очки, 10 підбирань та 1 передача. У Леня другий показник результативності «Атланти» в цьому матчі після Трея Янґа, який набрав 49 очок.

    Правда, як видно на відео, заключний у грі м'яч свінґмен «биків» Зак Лавін забив саме через Олексія. До речі, Лавін з його 47-ма очками - найрезультативніший у складі переможців.

    Чікаґо - Атланта. Найкращі моменти

    Команда Леня зберігає 12-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА. У наступному матчі «Гокс» знову зустрінуться з «Чікаґо Буллз» завтра, 3 березня.

     Читайте також: НБА. «Атланта» Леня перемогла «Міннесоту», «Детройт» Михайлюка поступився «Сан-Антоніо»
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    НБА Олексій Лень Атланта Гокс Чікаґо Буллз Зак Лавін Трей Янґ
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