На Олімпіаді в Пхьончхані медалі в слоупстайлі розігрувалися вдруге в історії

Американець Редмонд Джерард став переможцем слоупстайлу на 23-х зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані. В останній спробі Джерард набрав недосяжні для інших 87,16 бала. Редмонд увійшов в історію спорту США як наймолодший олімпійський чемпіон зі сноубордингу. Срібло завоював канадець Макс Паррот, а його співвітчизник Марк Мак-Морріс замкнув топ-3



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слоупстайл. Фото: Getty Images

На Олімпіаді в Пхьончхані медалі в слоупстайлі розігрувалися вдруге в історії

Американець Редмонд Джерард став переможцем слоупстайлу на 23-х зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані.

В останній спробі Джерард набрав недосяжні для інших 87,16 бала. Редмонд увійшов в історію спорту США як наймолодший олімпійський чемпіон зі сноубордингу.

Срібло завоював канадець Макс Паррот, а його співвітчизник Марк Мак-Морріс замкнув топ-3 і став першим в історії дворазовим олімпійським призером у слоупстайлі.

На Олімпіаді в Пхьончхані медалі в слоупстайлі розігрувалися вдруге в історії. Перша перемога також залишилася за американцями - в 2014 році в Сочі золото в цій дисципліні завоював Сейдж Коценбург.

Загалом за нагороди в цій дисципліні змагань Ігор-2018 вели боротьбу 37 спортсменів. Додамо, що українські спортсмени в цьому виді олімпійської програми не виступали.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Фристайл

Чоловіки, слоупстайл

1. Редмонд Джерард (США) 87.16

2. Макс Паррот (Канада) 86.00

3. Марк Мак-Морріс (Канада) 85.20