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    Перше золото Олімпіади-2018 приніс США 17-річний сноубордист у слоупстайлі

    На Олімпіаді в Пхьончхані медалі в слоупстайлі розігрувалися вдруге в історії
    Американець Редмонд Джерард став переможцем слоупстайлу на 23-х зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані. В останній спробі Джерард набрав недосяжні для інших 87,16 бала. Редмонд увійшов в історію спорту США як наймолодший олімпійський чемпіон зі сноубордингу. Срібло завоював канадець Макс Паррот, а його співвітчизник Марк Мак-Морріс замкнув топ-3
    • Сьогодні, 17:24
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    Слоупстайл. Фото: Getty Images
    Слоупстайл. Фото: Getty Images

    На Олімпіаді в Пхьончхані медалі в слоупстайлі розігрувалися вдруге в історії

    Американець Редмонд Джерард став переможцем слоупстайлу на 23-х зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані.

    В останній спробі Джерард набрав недосяжні для інших 87,16 бала. Редмонд увійшов в історію спорту США як наймолодший олімпійський чемпіон зі сноубордингу.

    Срібло завоював канадець Макс Паррот, а його співвітчизник Марк Мак-Морріс замкнув топ-3 і став першим в історії дворазовим олімпійським призером у слоупстайлі.

    На Олімпіаді в Пхьончхані медалі в слоупстайлі розігрувалися вдруге в історії. Перша перемога також залишилася за американцями - в 2014 році в Сочі золото в цій дисципліні завоював Сейдж Коценбург.

    Загалом за нагороди в цій дисципліні змагань Ігор-2018 вели боротьбу 37 спортсменів. Додамо, що українські спортсмени в цьому виді олімпійської програми не виступали. 

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фристайл

    Чоловіки, слоупстайл

    1. Редмонд Джерард (США) 87.16
    2. Макс Паррот (Канада) 86.00
    3. Марк Мак-Морріс (Канада) 85.20

    Олімпійські ігри (Олімпіада) США Канада
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