Перше золото Олімпіади-2018 приніс США 17-річний сноубордист у слоупстайлі
- Сьогодні, 17:24
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На Олімпіаді в Пхьончхані медалі в слоупстайлі розігрувалися вдруге в історії
Американець Редмонд Джерард став переможцем слоупстайлу на 23-х зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані.
В останній спробі Джерард набрав недосяжні для інших 87,16 бала. Редмонд увійшов в історію спорту США як наймолодший олімпійський чемпіон зі сноубордингу.
Срібло завоював канадець Макс Паррот, а його співвітчизник Марк Мак-Морріс замкнув топ-3 і став першим в історії дворазовим олімпійським призером у слоупстайлі.
На Олімпіаді в Пхьончхані медалі в слоупстайлі розігрувалися вдруге в історії. Перша перемога також залишилася за американцями - в 2014 році в Сочі золото в цій дисципліні завоював Сейдж Коценбург.
Загалом за нагороди в цій дисципліні змагань Ігор-2018 вели боротьбу 37 спортсменів. Додамо, що українські спортсмени в цьому виді олімпійської програми не виступали.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фристайл
Чоловіки, слоупстайл
1. Редмонд Джерард (США) 87.16
2. Макс Паррот (Канада) 86.00
3. Марк Мак-Морріс (Канада) 85.20