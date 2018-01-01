Олімпіада-2018. 22-річний норвежець Бротен став чемпіоном в слоупстайлі

На Олімпійських ігрих розіграли медалі в чоловічому слоупстайлі

Фристайліст Ейстейн Бротен з Норвегії став Олімпійським чемпіоном Пхьончхана в слоупстайлі. Його кращий результат у фіналі - 95.00. Срібну медаль завоював Нік Гоеппер з США (93.60), а бронза дісталася Алексу Больє-Маршану з Канади (92.40). Представників збірної України у цій дисципліні не було. Нагадаємо, що Олімпіада-2018 в