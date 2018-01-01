  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпіада-2018. 22-річний норвежець Бротен став чемпіоном в слоупстайлі

    На Олімпійських ігрих розіграли медалі в чоловічому слоупстайлі
    Фристайліст Ейстейн Бротен з Норвегії став Олімпійським чемпіоном Пхьончхана в слоупстайлі. Його кращий результат у фіналі - 95.00. Срібну медаль завоював Нік Гоеппер з США (93.60), а бронза дісталася Алексу Больє-Маршану з Канади (92.40). Представників збірної України у цій дисципліні не було. Нагадаємо, що Олімпіада-2018 в
    • Сьогодні, 09:18
    • Розсилка
    Ейстейн Бротен. Фото: AFP
    Ейстейн Бротен. Фото: AFP

    На Олімпійських ігрих розіграли медалі в чоловічому слоупстайлі

    Фристайліст Ейстейн Бротен з Норвегії став Олімпійським чемпіоном Пхьончхана в слоупстайлі. Його кращий результат у фіналі - 95.00.

    Срібну медаль завоював Нік Гоеппер з США (93.60), а бронза дісталася Алексу Больє-Маршану з Канади (92.40).

    Представників збірної України у цій дисципліні не було.

    Нагадаємо, що Олімпіада-2018 в південнокорейському Пхьончхані пройде з 9-го по 25 лютого. У ній беруть участь спортсмени з 92 країн і буде розіграно рекордну для зимових Ігор кількість медалей - 102 комплекти.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фристайл

    Слоупстайл, чоловіки

    1. Ейстейн Бротен (Норвегія) - 95,00
    2. Ніколас Гоеппер (США) - 93,60
    3. Алекс Больє-Маршан (Канада) - 92,40

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Норвегія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ