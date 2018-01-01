Олімпіада-2018. 22-річний норвежець Бротен став чемпіоном в слоупстайлі
- Сьогодні, 09:18
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Ейстейн Бротен. Фото: AFP
На Олімпійських ігрих розіграли медалі в чоловічому слоупстайлі
Фристайліст Ейстейн Бротен з Норвегії став Олімпійським чемпіоном Пхьончхана в слоупстайлі. Його кращий результат у фіналі - 95.00.
Срібну медаль завоював Нік Гоеппер з США (93.60), а бронза дісталася Алексу Больє-Маршану з Канади (92.40).
Представників збірної України у цій дисципліні не було.
Нагадаємо, що Олімпіада-2018 в південнокорейському Пхьончхані пройде з 9-го по 25 лютого. У ній беруть участь спортсмени з 92 країн і буде розіграно рекордну для зимових Ігор кількість медалей - 102 комплекти.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фристайл
Слоупстайл, чоловіки
1. Ейстейн Бротен (Норвегія) - 95,00
2. Ніколас Гоеппер (США) - 93,60
3. Алекс Больє-Маршан (Канада) - 92,40