Олімпіада-2018. Гігантський слалом у жінок перенесено на 15 лютого

Україну в цій дисципліні представляє Ольга Книш

Олімпійські змагання з гігантського слалому серед жінок відклали через сильний вітер. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної лижної федерації (FIS). 12 лютого на старт гігантського слалому мали вийти жінки. Перша спроба була запланована на 03:15 за Києвом, друга - на 06:45. Україну в цьому старті мала представляти гірськолижниця



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Україну в цій дисципліні представляє Ольга Книш

Олімпійські змагання з гігантського слалому серед жінок відклали через сильний вітер.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної лижної федерації (FIS).

12 лютого на старт гігантського слалому мали вийти жінки.

Перша спроба була запланована на 03:15 за Києвом, друга - на 06:45.

Україну в цьому старті мала представляти гірськолижниця Ольга Книш.

Однак, через сильні пориви вітру (до 70 км/год) жіночий гігант, також як і чоловічий швидкісний спуск вчора, перенесли на четвер, 15 лютого.

Таким чином, перша і друга спроби жіночого гіганта заплановані на 02:30 і 06:30 за Києвом відповідно.

А чоловічий швидкісний спуск почнеться о 04:00.

На завтра в гірськолижній програмі Олімпіади запланована чоловіча комбінація (04:30 швидкісний спуск, 08:00 - слалом), однак імовірність перенесення цього старту також досить висока.

Нагадаємо, 11 лютого через сильний вітер перенесли перший медальний старт зимової Олімпіади-2018 в Пхьончхані у гірських лижах - чоловічий швидкісний спуск.

Джерело: Укрінформ