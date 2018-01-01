Олімпіада-2018. Швидкісний спуск у чоловіків перенесений на 15 лютого

Україну в цій дисципліні представляє Іван Ковбаснюк

Шквалистий вітер не дозволив гірськолижникам розіграти перший комплект медалей Олімпійських ігор в Пхьончхані. Чоловічий швидкісний спуск, запланований на 11 лютого о 04:00 за київським часом, через сильні вітри з міркувань безпеки перенесений на 15 лютого, повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2018. Швидкісний спуск за участю українця Івана



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Швидкісний спуск. Фото: Getty Images

Україну в цій дисципліні представляє Іван Ковбаснюк

Шквалистий вітер не дозволив гірськолижникам розіграти перший комплект медалей Олімпійських ігор в Пхьончхані.

Чоловічий швидкісний спуск, запланований на 11 лютого о 04:00 за київським часом, через сильні вітри з міркувань безпеки перенесений на 15 лютого, повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2018.

Швидкісний спуск за участю українця Івана Ковбаснюка розпочнеться 15 лютого о 04:00. Чоловічий супергігант, спочатку запланований на 15 лютого, перенесено на наступний день і розпочнеться о 04:00 за Києвом.

Унаслідок негоди скасовано кваліфікацію і в жіночому слоупстайлі (сноубординг). Представників України в цій дисципліні немає.