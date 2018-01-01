  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпіада-2018. Швидкісний спуск у чоловіків перенесений на 15 лютого

    Україну в цій дисципліні представляє Іван Ковбаснюк
    Шквалистий вітер не дозволив гірськолижникам розіграти перший комплект медалей Олімпійських ігор в Пхьончхані. Чоловічий швидкісний спуск, запланований на 11 лютого о 04:00 за київським часом, через сильні вітри з міркувань безпеки перенесений на 15 лютого, повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2018. Швидкісний спуск за участю українця Івана
    • Сьогодні, 10:51
    • Розсилка
    Швидкісний спуск. Фото: Getty Images
    Швидкісний спуск. Фото: Getty Images

    Україну в цій дисципліні представляє Іван Ковбаснюк

    Шквалистий вітер не дозволив гірськолижникам розіграти перший комплект медалей Олімпійських ігор в Пхьончхані.

    Чоловічий швидкісний спуск, запланований на 11 лютого о 04:00 за київським часом, через сильні вітри з міркувань безпеки перенесений на 15 лютого, повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2018.

    Швидкісний спуск за участю українця Івана Ковбаснюка розпочнеться 15 лютого о 04:00. Чоловічий супергігант, спочатку запланований на 15 лютого, перенесено на наступний день і розпочнеться о 04:00 за Києвом.

    Унаслідок негоди скасовано кваліфікацію і в жіночому слоупстайлі (сноубординг). Представників України в цій дисципліні немає.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ