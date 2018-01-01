Олімпіада-2018. Канада завоювала золото в командному турнірі фігуристів

Для канадців це перша золота медаль на поточних Іграх

На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані (Республіка Корея) розіграли 13-й комплект нагород. Золото у командному турнірі фігуристів виграла збірна Канади. Олімпійськими чемпіонами стали танцювальний дует Тесса Вірчу - Скотт Моїр, Габріель Дейлман, Кейтлін Осмонд, Патрік Чан (всі - одиночники), Меган Дюамель і Ерік Редфорд (спортивна пара).



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Getty Images

Для канадців це перша золота медаль на поточних Іграх

На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані (Республіка Корея) розіграли 13-й комплект нагород.

Золото у командному турнірі фігуристів виграла збірна Канади.

Олімпійськими чемпіонами стали танцювальний дует Тесса Вірчу - Скотт Моїр, Габріель Дейлман, Кейтлін Осмонд, Патрік Чан (всі - одиночники), Меган Дюамель і Ерік Редфорд (спортивна пара).

Канадці завоювали перше золото на цих Іграх.

Вірчу і Моїр стали дворазовими олімпійськими чемпіонами, у 2010 році на домашній Олімпіаді у Ванкувері вони завоювали золото в танцях на льоду.

Друге місце на Іграх-2018 посіли представники команди ОАР (Олімпійські атлети із Росії), які виступають у Пхьончхані під прапором Міжнародного олімпійського комітету через відсторонення Олімпійського комітету Росії.

Бронза дісталася фігуристам США.

Командний турнір серед фігуристів на Олімпіадах проводиться вдруге.

У 2014 році в Сочі його переможцем стала збірна Росії, канадці посіли друге місце, американці - третє.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Фігурне катання (командний турнір)

1. Канада - 73 бали

2. Олімпійські атлети з Росії - 66

3. США - 62

Джерело: Укрінформ