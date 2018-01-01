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    Олімпіада-2018. Канада завоювала золото в командному турнірі фігуристів

    Для канадців це перша золота медаль на поточних Іграх
    На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані (Республіка Корея) розіграли 13-й комплект нагород. Золото у командному турнірі фігуристів виграла збірна Канади. Олімпійськими чемпіонами стали танцювальний дует Тесса Вірчу - Скотт Моїр, Габріель Дейлман, Кейтлін Осмонд, Патрік Чан (всі - одиночники), Меган Дюамель і Ерік Редфорд (спортивна пара).
    • Сьогодні, 10:33
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Для канадців це перша золота медаль на поточних Іграх

    На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані (Республіка Корея) розіграли 13-й комплект нагород.

    Золото у командному турнірі фігуристів виграла збірна Канади.

    Олімпійськими чемпіонами стали танцювальний дует Тесса Вірчу - Скотт Моїр, Габріель Дейлман, Кейтлін Осмонд, Патрік Чан (всі - одиночники), Меган Дюамель і Ерік Редфорд (спортивна пара).

    Канадці завоювали перше золото на цих Іграх.

    Вірчу і Моїр стали дворазовими олімпійськими чемпіонами, у 2010 році на домашній Олімпіаді у Ванкувері вони завоювали золото в танцях на льоду.

    Друге місце на Іграх-2018 посіли представники команди ОАР (Олімпійські атлети із Росії), які виступають у Пхьончхані під прапором Міжнародного олімпійського комітету через відсторонення Олімпійського комітету Росії.

    Бронза дісталася фігуристам США.

    Командний турнір серед фігуристів на Олімпіадах проводиться вдруге.

    У 2014 році в Сочі його переможцем стала збірна Росії, канадці посіли друге місце, американці - третє.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фігурне катання (командний турнір)

    1. Канада - 73 бали
    2. Олімпійські атлети з Росії - 66
    3. США - 62

    Джерело: Укрінформ

    Олімпійські ігри (Олімпіада) фігурне катання
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