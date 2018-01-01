Олімпіада-2018. Канада завоювала золото в командному турнірі фігуристів
- Сьогодні, 10:33
-
Розсилка
Для канадців це перша золота медаль на поточних Іграх
На XXIII зимовій Олімпіаді у Пхьончхані (Республіка Корея) розіграли 13-й комплект нагород.
Золото у командному турнірі фігуристів виграла збірна Канади.
Олімпійськими чемпіонами стали танцювальний дует Тесса Вірчу - Скотт Моїр, Габріель Дейлман, Кейтлін Осмонд, Патрік Чан (всі - одиночники), Меган Дюамель і Ерік Редфорд (спортивна пара).
Канадці завоювали перше золото на цих Іграх.
Вірчу і Моїр стали дворазовими олімпійськими чемпіонами, у 2010 році на домашній Олімпіаді у Ванкувері вони завоювали золото в танцях на льоду.
Друге місце на Іграх-2018 посіли представники команди ОАР (Олімпійські атлети із Росії), які виступають у Пхьончхані під прапором Міжнародного олімпійського комітету через відсторонення Олімпійського комітету Росії.
Бронза дісталася фігуристам США.
Командний турнір серед фігуристів на Олімпіадах проводиться вдруге.
У 2014 році в Сочі його переможцем стала збірна Росії, канадці посіли друге місце, американці - третє.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фігурне катання (командний турнір)
1. Канада - 73 бали
2. Олімпійські атлети з Росії - 66
3. США - 62
Джерело: Укрінформ