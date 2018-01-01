Олімпіада-2018. Швейцарка Хеффлін стала чемпіонкою в лижному слоупстайлі
- Сьогодні, 10:17
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Сара Хеффлін (по центру). Фото: Getty Images
Другою стала ще одна швейцарка Матільда Гремо
Швейцарська фристайлістка Сара Хеффлін завоювала золоту медаль Олімпійських ігор в лижному слоупстайлі. У фінальному раунді 27-річна спортсменка показала кращий результат серед усіх учасниць у своїй останній спробі, набравши 91.20 бала.
Другою стала ще одна швейцарка Матільда Гремо, яка отримала кращу оцінку в першій спробі - 88.00 бала. Бронза дісталася британці Ізабеллі Аткін - 84.60.
Українські спортсменки в змаганнях участі не брали.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фристайл
Слоупстайл, жінки
1. Сара Хеффлін (Швейцарія) - 91,20
2. Матільда Гремо (Швейцарія) - 88,00
3. Ізабель Аткін (Великобританія) - 84,60