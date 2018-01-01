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    Олімпіада-2018. Швейцарка Хеффлін стала чемпіонкою в лижному слоупстайлі

    Другою стала ще одна швейцарка Матільда Гремо
    Швейцарська фристайлістка Сара Хеффлін завоювала золоту медаль Олімпійських ігор в лижному слоупстайлі. У фінальному раунді 27-річна спортсменка показала кращий результат серед усіх учасниць у своїй останній спробі, набравши 91.20 бала. Другою стала ще одна швейцарка Матільда Гремо, яка отримала кращу оцінку в першій спробі - 88.00 бала. Бронза
    • Сьогодні, 10:17
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    Сара Хеффлін (по центру). Фото: Getty Images
    Сара Хеффлін (по центру). Фото: Getty Images

    Другою стала ще одна швейцарка Матільда Гремо

    Швейцарська фристайлістка Сара Хеффлін завоювала золоту медаль Олімпійських ігор в лижному слоупстайлі. У фінальному раунді 27-річна спортсменка показала кращий результат серед усіх учасниць у своїй останній спробі, набравши 91.20 бала.

    Другою стала ще одна швейцарка Матільда Гремо, яка отримала кращу оцінку в першій спробі - 88.00 бала. Бронза дісталася британці Ізабеллі Аткін - 84.60.

    Українські спортсменки в змаганнях участі не брали.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фристайл

    Слоупстайл, жінки

    1. Сара Хеффлін (Швейцарія) - 91,20
    2. Матільда Гремо (Швейцарія) - 88,00
    3. Ізабель Аткін (Великобританія) - 84,60

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Швейцарія
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