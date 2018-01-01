Олімпіада-2018. У другий день змагань стартують українські біатлоністи та лижники

У неділю, 12 лютого, розіграють сім комплектів нагород

Другий день змагань на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані розпочнуть керлінгісти, які о 2:05 ночі за київським часом продовжать матчі групового етапу. Кваліфікаційні етапи розпочнуться зі змагань з фігурного катання у короткій програмі танцювальних пар на льоду, жіночій одиночній короткій програмі та у довільній програмі спортивних пар. Також

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Збірна України у Пхьончхані. Фото: Getty Images

У неділю, 12 лютого, розіграють сім комплектів нагород

Другий день змагань на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані розпочнуть керлінгісти, які о 2:05 ночі за київським часом продовжать матчі групового етапу.

Кваліфікаційні етапи розпочнуться зі змагань з фігурного катання у короткій програмі танцювальних пар на льоду, жіночій одиночній короткій програмі та у довільній програмі спортивних пар. Також кваліфікаційні змагання розпочнуть жінки у сноубордингу (слоупстайл). Крім того, жінки-фрістайлісти боротимуться за місце у фіналі змагань.

О 3:00 свої змагання відкриють чоловіки-сноубордисти у слоупстайлі, які будуть боротися за медалі.

О 4:00 боротьбу за медалі розпочнуть чоловіки у гірськолижному спорті у швидкісному спуску.

Також комплекти олімпійських нагород розіграють чоловіки у скіатлоні (8:15), чоловіки у ковзанярському спорті на 5000 м (9:00), чоловіки у санному спорті (13:00), чоловіки у спринтерській біатлонній гонці (13:15) та жінки у фристайлі (15:10).

Прихильників українського спорту, насамперед, цікавитиме біатлонна спринтерська гонка у чоловіків, яка розпочнеться о 13:15. В гонці стартуватимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Сергій Семенов та Артем Тищенко.

Ковбасюк Іван спробує позмагатися за нагороди у швидкісному спуску. Початок о 4:00.

Також у скіатлоні вступить в боротьбу за медалі українець Красовський Олексій. Змагання стартуватимуть о 8:15.

У 3 та 4 заїздах у санному спорті продовжать боротьбу за медалі Антон Дукач та Андрій Мандзій, які після 1 і 2 заїзду посідають 26-ту та 40 позицію відповідно. Початок заїздів о 13:00.