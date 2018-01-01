Олімпіада-2018. Українка Петрова фінішувала передостанньою у могулі
- Сьогодні, 14:01
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24-річна українка завершила свої виступи на дебютних Олімпійських іграх
Перша в історії України представниця в могулі на Олімпійських іграх Тетяна Петрова не зуміла подолати кваліфікацію і пробитися до фінальних заїзди.
У першій кваліфікації Петрова посіла передостаннє місце, але мала можливість відібратися у фінал з другої спроби. Українка помітно нервувала на старті і, припустившись помилки, впала після першого трампліна.
В результаті, в другій кваліфікації Петрова показала другий найгірший результат після француженки Камілли Каброл, яка виїхала за межі траси і не фінішувала.
Таким чином, 24-річна українка завершила свої виступи на дебютних Олімпійських іграх.
Перший фінальний заїзд в жіночому могулі відбудеться 11 лютого в 15:10 за Києвом.
Нагадаємо, після першої кваліфікації Петрова зізналася, що відчуває психологічний тиск.
Джерело: xsport.ua