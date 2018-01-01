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    Олімпіада-2018. Українка Петрова фінішувала передостанньою у могулі

    24-річна українка завершила свої виступи на дебютних Олімпійських іграх
    Перша в історії України представниця в могулі на Олімпійських іграх Тетяна Петрова не зуміла подолати кваліфікацію і пробитися до фінальних заїзди. У першій кваліфікації Петрова посіла передостаннє місце, але мала можливість відібратися у фінал з другої спроби. Українка помітно нервувала на старті і, припустившись помилки, впала після першого
    • Сьогодні, 14:01
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    Тетяна Петрова. Фото: НОК України
    Тетяна Петрова. Фото: НОК України

    24-річна українка завершила свої виступи на дебютних Олімпійських іграх

    Перша в історії України представниця в могулі на Олімпійських іграх Тетяна Петрова не зуміла подолати кваліфікацію і пробитися до фінальних заїзди.

    У першій кваліфікації Петрова посіла передостаннє місце, але мала можливість відібратися у фінал з другої спроби. Українка помітно нервувала на старті і, припустившись помилки, впала після першого трампліна.

    В результаті, в другій кваліфікації Петрова показала другий найгірший результат після француженки Камілли Каброл, яка виїхала за межі траси і не фінішувала.

    Таким чином, 24-річна українка завершила свої виступи на дебютних Олімпійських іграх.

    Перший фінальний заїзд в жіночому могулі відбудеться 11 лютого в 15:10 за Києвом.

    Нагадаємо, після першої кваліфікації Петрова зізналася, що відчуває психологічний тиск.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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