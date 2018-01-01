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    Олімпіада-2018. Українські саночники за межами топ-20 після перших двох заїздів

    Лідером після першого змагального дня є німець Фелікс Лох
    Олімпіада для українських саночників почалася жахливо: вже на 14-й секунді свого першого заїзду Андрій Мандзій неправильно увійшов в поворот, через що злетів з санок і здавалося втратив всі шанси навіть банально доїхати до фінішу. Про це інформує видання SportArena. У нього не було швидкості, але він якимось чином повернувся на санки і таки
    • Сьогодні, 17:06
    • Розсилка
    Андрій Мандзій. Фото: Getty Images
    Андрій Мандзій. Фото: Getty Images

    Лідером після першого змагального дня є німець Фелікс Лох

    Олімпіада для українських саночників почалася жахливо: вже на 14-й секунді свого першого заїзду Андрій Мандзій неправильно увійшов в поворот, через що злетів з санок і здавалося втратив всі шанси навіть банально доїхати до фінішу.

    Про це інформує видання SportArena.

    У нього не було швидкості, але він якимось чином повернувся на санки і таки доїхав цю спробу. Так, Мандзій програв в результаті більше 15-ти секунд кращого результату і втратив шанси навіть на передостаннє місце, але він отримав можливість ще тричі вийти на старт.

    У другій спробі Андрій був уже набагато краще - він зайняв 25-е місце, але все одно знаходиться на останній сходинці після двох спроб.

    Антон Дукач, другий номер збірної, провів дві непогані спроби. У першому заїзді він не був хороший на дистанції, зробивши ряд помилок, через що опинився лише 27-м. Другий заїзд Антон провів краще, показавши 21-й результат, завдяки чому піднявся на загальне 26-е місце після двох спроб.

    Лідером після першого змагального дня є німець Фелікс Лох, який практично на дві десяті секунди випереджає австрійця Давіда Глейршера. Третє місце з перевагою в 0.001 секунди над американцем Крісом Маздзером займає олімпійський атлет з Росії Роман Репілов.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Cанний спорт

    Чоловіки

    1. Фелікс Лох (Німеччина) 1:35.299
    2. Давід Глейршер (Австрія) +0.188
    3. Роман Репілов (олімпійський атлет з Росії) +0.217
    ...
    27. Антон Дукач (Україна) +1.896
    40. Андрій Мандзій (Україна) +16.109

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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