Олімпіада-2018. Українські саночники за межами топ-20 після перших двох заїздів

Лідером після першого змагального дня є німець Фелікс Лох

Олімпіада для українських саночників почалася жахливо: вже на 14-й секунді свого першого заїзду Андрій Мандзій неправильно увійшов в поворот, через що злетів з санок і здавалося втратив всі шанси навіть банально доїхати до фінішу. Про це інформує видання SportArena. У нього не було швидкості, але він якимось чином повернувся на санки і таки



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Андрій Мандзій. Фото: Getty Images

Лідером після першого змагального дня є німець Фелікс Лох

Олімпіада для українських саночників почалася жахливо: вже на 14-й секунді свого першого заїзду Андрій Мандзій неправильно увійшов в поворот, через що злетів з санок і здавалося втратив всі шанси навіть банально доїхати до фінішу.

Про це інформує видання SportArena.

У нього не було швидкості, але він якимось чином повернувся на санки і таки доїхав цю спробу. Так, Мандзій програв в результаті більше 15-ти секунд кращого результату і втратив шанси навіть на передостаннє місце, але він отримав можливість ще тричі вийти на старт.

У другій спробі Андрій був уже набагато краще - він зайняв 25-е місце, але все одно знаходиться на останній сходинці після двох спроб.

Антон Дукач, другий номер збірної, провів дві непогані спроби. У першому заїзді він не був хороший на дистанції, зробивши ряд помилок, через що опинився лише 27-м. Другий заїзд Антон провів краще, показавши 21-й результат, завдяки чому піднявся на загальне 26-е місце після двох спроб.

Лідером після першого змагального дня є німець Фелікс Лох, який практично на дві десяті секунди випереджає австрійця Давіда Глейршера. Третє місце з перевагою в 0.001 секунди над американцем Крісом Маздзером займає олімпійський атлет з Росії Роман Репілов.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Cанний спорт

Чоловіки

1. Фелікс Лох (Німеччина) 1:35.299

2. Давід Глейршер (Австрія) +0.188

3. Роман Репілов (олімпійський атлет з Росії) +0.217

...

27. Антон Дукач (Україна) +1.896

40. Андрій Мандзій (Україна) +16.109