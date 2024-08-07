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Олімпіада: організатори звинуватили українську спортсменку в розповсюдженні пропаганди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Олімпіада: організатори звинуватили українську спортсменку в розповсюдженні пропаганди
Українська веслувальниця Анастасія Рибачок на Олімпіаді
фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Дизайн зображення на каное Анастасія Рибачок розробила самостійно

Міжнародна федерація каное змусила українську веслувальницю Анастасію Рибачок зафарбувати частину фрази «I am Ukrainian» на човні через нібито «ознаки пропаганди». Про це повідомляє компанія BGV Group.

«Історія з човном і його дизайном є дуже символічною для спортсменки. І напис «I am Ukrainian» був важливим для всієї команди. Про це Анастасія неодноразово наголошувала під час пресконференції у Житомирі. Дизайн зображення на каное Анастасія Рибачок розробила самостійно, вклавши контекст надважливої самоідентичності та української незламності», – йдеться в повідомленні.

Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною
Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною
фото: Facebook/BGV Group Management

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною.

«Наприклад, ми не можемо написати «Stop War». Вони вважають це пропагандою. Але ж напис «I am Ukrainian» – це інше, він вказує на нашу приналежність до України, це важливо. Це – насамперед, символ віри в мене та мої можливості. Створюючи дизайн для каное, я прагнула підкреслити, що я з України і цим неймовірно пишаюсь!» – розповіла Анастасія Рибачок.

Компанія запевнила, що напис «I’m Ukrainian» і унікальний дизайн буде відновлено одразу після повернення Анастасії додому.

Каноїстка Анастасія Рибачок, срібна олімпійська чемпіонка 2020 року, цьогоріч на літній Олімпіаді у Парижі змагається у двох категоріях – каное-двійка на 500 метрів і каное-одиночка на 200 метрів. Вже 6 серпня Анастасія та Людмила Лузан успішно розпочали виступи на Олімпійських іграх 2024 у Парижі в каное-двійках на дистанції 500 м серед жінок. Наступний заїзд Рибачок відбудеться 8 серпня у категорії каное-одиначка.

До слова, величезний кит мало не зірвав змагання серфінгістів на шортбордах на Таїті у рамках літніх Олімпійських ігор у Парижі. Морський ссавець з'явився в полі зору камер під час півфіналу між бразилійкою Тетяною Вестон-Уебб та костаріканкою Брісою Хеннессі.

Читайте також: Олімпіада-2024. Україна тримається у топ-20 медального заліку
Теги: веслування на байдарках і каное Олімпіада олімпійські ігри МОК

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