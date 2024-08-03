Олімпійські Ігри підійшли до свого екватора: анонс на 3 серпня

Ілля Ковтун прикро лишився без нагороди в особистому багатоборстві та розраховує на здобуття медалі в окремих видах

У восьмий день відбудуться важливі фінали, у яких за нагороди змагатимуться наші спортсмени

У восьмий день Олімпійських Ігор-2024 11 українських представників виступлять у 7 видах спорту: легкій атлетиці, стендовій стрільбі, веслувальному слаломі, спортивній гімнастиці, фехтуванні, плаванні та велоспорті.

Останньою подією у фехтувальному турнірі для України стане виступ жіночої команди шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової. Срібні призерки чемпіонату Європи-2024 серйозно налаштовані на боротьбу за медалі, адже на останній світовій першості українки залишилися за крок від нагород. Однак спершу нашим шаблісткам треба здолати опір непоступливої Італії, з якою завжди нелегко фехтувати.

Для українського гімнаста Іллі Ковтун фінал у вільних вправах стане третім на великих турнірах у цій дисципліні: йому вдавалося кваліфікуватися до вісімки на двох поспіль чемпіонатах Європи, де він посів 5 та 6 місце. У кваліфікації Ілля показав четвертий результат на цьому снаряді, і чудово виконав свої вільні вправи у фіналі багатоборства, за що отримав оцінку у 14,7 бала. Для здобуття медалі українцю треба повторити чи навіть покращити згаданий показник, адже конкуренцію йому складуть чинний чемпіон світу Джек Джермейн та чинний олімпійський чемпіон Артем Долгопят.

Давно не здобував нагород великих стартів на коні-махи Олег Верняєв, остання медаль якого на цьому снаряді була в 2019 році (тоді це було срібло Європейських Ігор). Проте український гімнаст має високу складність на коні та прагне вибороти нагороду після пропуску минулої Олімпіади. У фіналі цьогорічного чемпіонату Європи Олег показував високу базову оцінку в 6,7 бала, яку йому не вдалося підтвердити гарним виконанням, а ось на Олімпіаді його складність перебуває на рівні 6,6 бала. Його суперники мають дещо легші програми, які виконують якісніше, ніж українець, проте якщо Олегу вдасться «підкорити коня» та приборкати нерви, він може боротися за медалі.

У вечірній сесії намагатиметься тішити високими результатами легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Українка, яка виступає у потрійному стрибку, за 2 сезони зібрала у свою скарбничку медалі всіх найважливіших стартів, і для повної колекції їй лишилася лише олімпійська медаль. За відсутності рекордсменки світу Юлімар Рохас конкуренція все одно лишається напруженою. Головними конкурентками будуть представниці Куби Ліадагміс Повеа та Леяніс Перез-Ернандес, спортсменка з Домініки Теа Лафонд та інші стрибунки.

У груповій гонці виступить учасник попередніх Олімпійських Ігор Анатолій Будяк. Для українського велосипедиста фініш на непростій паризькій трасі буде вже найкращим результатом на такому рівні, адже він не зміг завершити перегони у столиці Японії.

У першому раунді змагань в байдарці-кросі братиме участь Вікторія Ус. Чемпіонка Європейських Ігор-2023 у цій дисципліні спробує нав'язати боротьбу іспанці Маялен Чураут та австралійці Ноемі Фокс, які були у вісімці найкращих на останньому чемпіонаті світу в Лондоні. До наступного етапу нової дисципліни веслувального слалому пройдуть 2 найкращих з кожного заїзду, а ось іншим доведеться брати участь у втішному раунді.

Важливими будуть і кваліфікації, які пройдуть сьогодні: у плаванні на 1500 метрів вільним стилем Михайло Романчук матиме шанс реабілітуватися за невдалий виступ на 800 метрів та спробує все ж потрапити до вісімки найкращих. Також розпочинає боротьбу за нагороди і єдина представниця України в стендовій стрільбі на цій Олімпіаді Ірина Маловічко, яка у 2021 році зупинилася на відстані 1 влучного пострілу від фіналу, а також ставала четвертою на етапах Кубка світу.

Розклад українців 3 серпня

10:00. Стендова стрільба, жінки. Скіт. Кваліфікація, перший день. Ірина Маловічко

12:00. Велоспорт, чоловіки. Шосе, групова гонка. Фінал. Анатолій Будяк

12:30. Плавання, чоловіки. 1500 метрів вільним стилем. Кваліфікація. Михайло Романчук

14:00. Фехтування, жінки. Шабля. Командна першість. 1/4 фіналу. Збірна України (Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова) – збірна Італії

16:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Вільні вправи. Фінал. Ілля Ковтун

16:30. Веслувальний слалом, жінки. Байдарка-крос. Перший раунд. Вікторія Ус

18:16. Спортивна гімнастика, чоловіки. Кінь-махи. Фінал. Олег Верняєв

21:20. Легка атлетика, жінки. Потрійний стрибок. Фінал. Марина Бех-Романчук

У разі виходу до наступних раундів

17:10. Фехтування, жінки. Шабля. Командна першість. Фінальний блок. Збірна України (Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова)

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

До слова, Олександр Хижняк гарантував Україні третю нагороду Олімпіади. Боксер вийшов до півфіналу змагань та отримає щонайменше бронзу.

Олімпіада-2024. Медальний залік