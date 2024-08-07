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Кит з'явився під час півфіналу Олімпіади із серфінгу і вразив глядачів (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кит з'явився під час півфіналу Олімпіади із серфінгу і вразив глядачів (відео)
фото із відкритих джерел

Змагання з серфінгу проходили у Тихому океані у Французькій Полінезії поблизу Таїті

Величезний кит мало не зірвав змагання серфінгістів на шортбордах на Таїті у рамках літніх Олімпійських ігор у Парижі. Морський ссавець з'явився в полі зору камер під час півфіналу між бразилійкою Тетяною Вестон-Уебб та костаріканкою Брісою Хеннессі. Про це пише Associated Press.

«У поле зору гостей Олімпіади на Таїті, де проходили змагання з серфінгу на Олімпійських іграх, потрапив величезний кит. Кити збираються навколо островів під час сезону спарювання, народження потомства і міграції», – пояснює видання. 

Як стверджують очевидці, кит не наближався до спортсменок, він виринав із води на безпечній відстані. Олімпійською чемпіонкою на шортборді стала американка Керолайн Маркс. Вестон-Вебб – друга. Бронза дісталася француженці Жоанн Дефей. Олімпійські ігри у Парижі завершаться 11 серпня.

Раніше прокуратура Парижа знайшла винуватця пошкодження оптоволоконних кабелів, які забезпечують роботу фан-зони Олімпіади. Внаслідок пошкоджень трансляція на великому екрані неодноразово переривалася, а поліція відкрила розслідування за кількома статтями, не виключивши, що відповідальність лежить на «злочинному угрупованні». Після аналізу зйомок із камер відеоспостереження правоохоронці поклали провину на куницю.

Нагадаємо, у дванадцятий день Олімпійських Ігор-2024 12 українських представників виступлять у п'яти видах спорту: легкій атлетиці, веслуванні на байдарках та каное, боротьбі, стрибках у воду та боксі. Найважливішою подією сьогодні стане фінал олімпійського турніру з боксу, де Олександр Хижняк змагатиметься за золото. Українському представнику вагової категорії до 80 кілограмів доведеться зламати опір казахстанського бійця Нурбека Оралбая. 

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Теги: Олімпіада Гаїті серфінг відео олімпійські ігри

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