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Стрибунки у висоту Магучіх та Геращенко пробилися до фіналу Олімпіади

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Стрибунки у висоту Магучіх та Геращенко пробилися до фіналу Олімпіади
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко неодноразово разом піднімалися на подіум міжнародних турнірів
Фото: Жорстка атлетика

Для ще однієї українки змагання, на жаль, завершені

Для українських легкоатлетів завершилася ранкова сесія сьомого змагального дня. Окрасою стала боротьба за фінал у стрибках у висоту, де виступали одразу 3 наші спортсменки та йшла напружена боротьба до останньої висоти. 

Для долання кваліфікаційного бар'єру вистачило висоти 1,95 метра, яку взяли лише 6 стрибунок. Ними стали й дві українки - Ярослава Магучіх зробила це з першої спроби, а Ірина Геращенко - з другої. Усього ж до фіналу пройшли не 12 легкоатлеток, а одразу 13, адже американка Вашті Канінгем та сербка Ангеліна Топіч показали однакову результативність спроб та обидві вийшли далі. 

Не вдалося гарно виступити іншій українці, Юлії Левченко, яка без результату завершила Олімпіаду. Вона припустилася трьох помилок на стартовій висоті 1,83 метра і вибула зі змагань. 

Фінал стрибків у висоту серед жінок пройде 4 серпня о 20:55. 

Нагадаємо, що також до фіналу достроково кваліфікувався Михайло Кохан

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада Ірина Геращенко легка атлетика українці Михайло Кохан Ярослава Магучіх

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