Британського коментатора відсторонили від Олімпіади через сексистські висловлювання
Баллард заявив, що жінки «вештаються без діла, роблять макіяж»
Eurosport усунув британського коментатора Боба Балларда від роботи на Олімпійських іграх. Він коментував жіночу естафету з плавання 4 по 100 м вільним стилем.
«Жінки щойно закінчили. Ви ж знаєте, якими бувають жінки... Вештаються без діла, роблять макіяж», – заявив він після перемоги збірної Австралії
Колега коментатора Ліззі Сіммондс назвала вислів Балларда «обурливим».
«Вчора ввечері під час однієї із трансляцій Боб Баллард зробив неприйнятний коментар. У зв'язку з цим його негайно виключили зі списку коментаторів Олімпіади», – йдеться у заяві Eurosport.
Нагадаємо, таджицький дзюдоїст вигукнув «Аллах Акбар» і не потиснув руку супернику з Ізраїля.
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