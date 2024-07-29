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Британського коментатора відсторонили від Олімпіади через сексистські висловлювання

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Британського коментатора відсторонили від Олімпіади через сексистські висловлювання
«Під час однієї із трансляцій Боб Баллард зробив неприйнятний коментар», – йдеться у заяві Eurosport
Фото: x.com/@bobballardsport

Баллард заявив, що жінки «вештаються без діла, роблять макіяж»

Eurosport усунув британського коментатора Боба Балларда від роботи на Олімпійських іграх. Він коментував жіночу естафету з плавання 4 по 100 м вільним стилем. 

«Жінки щойно закінчили. Ви ж знаєте, якими бувають жінки... Вештаються без діла, роблять макіяж», – заявив він після перемоги збірної Австралії

Колега коментатора Ліззі Сіммондс назвала вислів Балларда «обурливим».

«Вчора ввечері під час однієї із трансляцій Боб Баллард зробив неприйнятний коментар. У зв'язку з цим його негайно виключили зі списку коментаторів Олімпіади», – йдеться у заяві Eurosport.

Нагадаємо, таджицький дзюдоїст вигукнув «Аллах Акбар» і не потиснув руку супернику з Ізраїля.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: жінка Олімпіада

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