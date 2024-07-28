Олімпіада: Французька велогонщиця втратила свідомість. Макрон висловив їй підтримку

Лекомт не впоралася з керуванням і впала на одному зі спусків

Французька велогоншиця Лоана Лекомт не змогла завершити гонку у дисципліні маунтінбайк на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

За інформацією L’Equipe, 24-річна Лекомт, яка була серед лідерів перегонів, не впоралася з керуванням і впала на одному зі спусків. Спортсменка на деякий час знепритомніла, її забрали з траси на ношах.

Зазначається, що життю Лекомт нічого не загрожує.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку Лекомту.

«Лоана – молодець. Ми думаємо про неї після її падіння, вона не програла», – написав Макрон у соціальній мережі.

Перемогу тут здобула інша француженка Полін Ферран-Прево.

Варто зазначити, що в цій гонці брала участь й українка Яна Беломоїна. Однак, вона стала коловою та не змогла завершити змагання.