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Олімпіада: Французька велогонщиця втратила свідомість. Макрон висловив їй підтримку

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Олімпіада: Французька велогонщиця втратила свідомість. Макрон висловив їй підтримку
Життю Лекомт наразі нічого не загрожує

Лекомт не впоралася з керуванням і впала на одному зі спусків

Французька велогоншиця Лоана Лекомт не змогла завершити гонку у дисципліні маунтінбайк на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

За інформацією L’Equipe, 24-річна Лекомт, яка була серед лідерів перегонів, не впоралася з керуванням і впала на одному зі спусків. Спортсменка на деякий час знепритомніла, її забрали з траси на ношах.

Зазначається, що життю Лекомт нічого не загрожує.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку Лекомту.

«Лоана – молодець. Ми думаємо про неї після її падіння, вона не програла», – написав Макрон у соціальній мережі.

Перемогу тут здобула інша француженка Полін Ферран-Прево.

Варто зазначити, що в цій гонці брала участь й українка Яна Беломоїна. Однак, вона стала коловою та не змогла завершити змагання.

Теги: Олімпіада велогонка велогонщиця Еммануель Макрон

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