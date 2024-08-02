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Олімпіада. Росіянка Бладцева, яка підтримувала війну, провалила фінал

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Олімпіада. Росіянка Бладцева, яка підтримувала війну, провалила фінал
Анжела Бладцева виграла 2 медалі етапів Кубка світу, будучи допущеною до них незважаючи на підтримку війни в Україні

Багато російських видань називали 19-річну батутистку головною надією на золото

Сьогодні, 2 серпня, на Олімпіаді розігрували нагороди у одній з гімнастичних дисциплін – стрибках на батуті. Українцям не вдалося відібратися на Олімпіаду, зокрема і через складність тренувань під російськими обстрілами, а ось росіяни та білоруси були спершу допущені до змагань Міжнародною федерацією гімнастики, а потім і Міжнародним олімпійським комітетом. 

Цинізму виступу «нейтральних» батутистів додає те, що багато з них були помічені у підтримці війни в Україні. Зокрема, 19-річна Анжела Бладцева вподобала пост з z-символікою та все одно отримала дозвіл виступити на Олімпійських Іграх. Окрім цього, від російських ракет загинула мати провідної української батутистки Світлани Малькової, у той час як представникам країн-терористок дозволяли виступати на міжнародних змаганнях. 

У кваліфікації стрибків на батуті Бладцева посіла четверте місце, ризикувавши у другій спробі. Пішла вона на ризик і виконала свою програму з великою кількістю помилок і у фіналі змагань, за що отримала серйозні збавки від суддів та посіла п'яте місце. Після виступу росіянка розплакалася, адже планувала взяти золото. 

Золоту медаль же виграла досвідчена британка Брайоні Пейдж, як отримала почесний докторський ступінь в палеонтології та є володаркою та завдяки першому місці в Парижі зібрала повний комплект олімпійських нагород.

На другому місці опинилася «нейтральна» білоруска Віолета Бардиловська, а третьою стала канадійка Софіан Мето. 

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: росіяни стрибки на батуті Олімпіада

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