«Олімпік» на виїзді мінімально обіграв «Десну» («відео»)



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Фото взяте з сайту korrespondent.net

Донецький «Олімпік» у матчі сьмого туру Прем'єр-ліги у Чернігові засмутив «Десну»

Стартовий відрізок матчу залишився за «Десною», однак втілити ігрову перевагу у забитий м'яч господарям не вдалося. Ближче до перерви «Десна» створила низку небезпечних атак - найбільш реальний шанс відкрити рахунок був у Філіппова, який при спробі виходу один на один не зміг якісно прийняти м'яч. «Олімпік» у першому таймі запам'ятався лише дальнім ударом Кольцова - Паст спокійно перевів м'яч на кутовий.

У другому таймі вичікувальна тактика «Олімпіка» спрацювала. На 54-й хвилині захисники «Десни» випустили з поля зору Білонога, а той холоднокровно реалізував свій момент, відправивши м'яч під поперечину.

«Десна» без травмованого Хльобаса нічого не створила в атаці нічого, а остаточно надію господарів на позитивний результат зруйнував Гітченко, який отримав дві жовті картки і достроково залишив поле.

«Олімпік» здобув другу перемогу у сезоні і піднявся на п'яте місце. «Десна» у чотирьох домашніх поєдинках змогла завоювати лише одне очко.

У восьмому турі «Олімпік» у Києві зіграє з «Маріуполем», а «Десна» прийме «Арсенал-Київ».

Десна - Олімпік 0: 1

Гол: Білоног, 55

Відео телеканалу «Футбол1/2»

Десна: Паст - Д. Фаворов, Гітченко, Братков, Мостовий - Старенький (Банасевич, 71), Огиря, А. Фаворов, Волков (Волков, 71) - Філіппов, Безбородько (Ковпак, 65).

Олімпік: Кринська - Е. Пасіч, Гришко, Кравченко, Зубейко (Сондей, 77) - Кольцов, Вакуленко - Ксьонз, Білоног (Немчанінов, 70), Балашов (Трояновський, 59) - Дегтярьов.

Попередження: Огиря, Гітченко, Філіппов - Е. Пасіч, Дегтярьов.

Вилучення: Гітченко, 75