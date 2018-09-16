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    «Олімпік» поступився «Маріуполю» у межах восьмого туру УПЛ (відео)

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    Фото взяте з сайту: prosport.tsn.ua - «Олімпік» поступився «Маріуполю» у межах восьмого туру УПЛ (відео)
    Фото взяте з сайту: prosport.tsn.ua

    «Маріуполь» розібрався з «Олімпіком» у виїзному поєдинку

    Українська Прем'єр ліга. Восьмий тур.

    Олімпік - Маріуполь 1: 3

    Голи: 0: 1 - 9 Федорчук, 1: 1 - 26, пенальті Вакуленко, 1: 2 - 80 Фомін, 1: 3 - 89 Федорчук.

    Найкращі моменти першого тайму

    Відео телеканалу «Футбол 1/2»

    Найкращі моменти другого тайму

    Відео телеканалу «Футбол 1/2»


    Олімпік: Кринський, Гришко, Вакуленко (Снурніцин, 88), Зубейко, Кравченко, Політило (Тейшейра, 83), Пасіч, Кольцов, Ксьонз (Трояновський, 73), Балашов, Дегтярьов.


    Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Биков, Яворський, Полегенько, Мишньов, Федорчук, Зубков (Вакула, 62), Ігнатенко (Борячук, 72), Чурко (Демір, 88), Фомін.


    Попередження: Зубков (12), Биков (35), Ігнатенко (59), Федорчук (64), Полегенько (66), Вакуленко (86).

    Таким чином, після восьми зіграних матчів «Олімпік» розташувався на восьмому місці, «Маріуполь», у свою чергу, піднявся на десятий рядок.

    Маріуполь НОВИНИ ФУТБОЛУ
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