«Олімпік» поступився «Маріуполю» у межах восьмого туру УПЛ (відео)
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Розсилка
«Маріуполь» розібрався з «Олімпіком» у виїзному поєдинку
Українська Прем'єр ліга. Восьмий тур.
Олімпік - Маріуполь 1: 3
Голи: 0: 1 - 9 Федорчук, 1: 1 - 26, пенальті Вакуленко, 1: 2 - 80 Фомін, 1: 3 - 89 Федорчук.
Найкращі моменти першого тайму
Відео телеканалу «Футбол 1/2»
Найкращі моменти другого тайму
Відео телеканалу «Футбол 1/2»
Олімпік: Кринський, Гришко, Вакуленко (Снурніцин, 88), Зубейко, Кравченко, Політило (Тейшейра, 83), Пасіч, Кольцов, Ксьонз (Трояновський, 73), Балашов, Дегтярьов.
Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Биков, Яворський, Полегенько, Мишньов, Федорчук, Зубков (Вакула, 62), Ігнатенко (Борячук, 72), Чурко (Демір, 88), Фомін.
Попередження: Зубков (12), Биков (35), Ігнатенко (59), Федорчук (64), Полегенько (66), Вакуленко (86).
Таким чином, після восьми зіграних матчів «Олімпік» розташувався на восьмому місці, «Маріуполь», у свою чергу, піднявся на десятий рядок.