«Олімпік» спробує зіпсувати «Шахтарю» та Фонсеці особливий день. Прев'ю матчу Прем'єр-ліги
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Розсилка
100-й матч «гірників» під керівництвом Паулу Фонсеки
«Олімпік» – «Шахтар»
Арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари), провів 84 гри в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).
Історія зустрічей
Всього зіграно 10 матчів: +0=3-7 м’ячі 7-30 – всі в УПЛ. На полі «Олімпіка» – 5 матчів: +0=1-4 м’ячі 5-17.
Останній матч на полі «Олімпіка»: 25.11.2017. 17-й тур чемпіонату України-2017/18. «Олімпік» – «Шахтар» – 2:4. Голи: 0:1 – Ф. Феррейра (6), 1:1 – В. Прийомов (7), 1:2 – Ф. Феррейра (39), 1:3 – Бернард (57), 1:4 – Фред (74), 2:4 – В. Прийомов (86).
«Олімпік» найбільшої поразки в УПЛ зазнав якраз від «Шахтаря» – 0:6 (15.03.2015).
Гравці «Шахтаря» забивають голи у всіх особистих зустрічах з «Олімпіком».
Цікаві факти та можливі події
«Шахтар» проведе 100-й матч у всіх турнірах під керівництвом Паулу Фонсеки, у тому числі 70-й у чемпіонатах.
«Шахтар» обходиться без нічиїх у чемпіонатах з 5 листопада 2017 року вже загалом 23 матчі: 18 перемог і 5 поразок, а у гостях – 12 (+9-3).
З 17 березня гравці «Олімпіка» на своєму полі більше одного гола за матч не забивають.
«Олімпійці» не знають гіркоти поразки у чемпіонатах чотири тури поспіль: +1=3.
150-й матч в УПЛ може провести Богдан Бутко із «Шахтаря».
Марлос може забити 50-й гол у складі «Шахтаря» у всіх турнірах.
«Шахтар» за Паулу Фонсеки може забити 150-й гол у чемпіонатах (ще два м’ячі).
«Олімпік» за суддівства арбітра Дмитра Кутакова не програє в УПЛ три матчі підряд: +2=1.
«Шахтар» за Кутакова ще не зазнав жодної поразки у чемпіонатах: чотири перемоги й одна нічия.
Джерело: сайт УПЛ