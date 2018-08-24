«Олімпік» спробує зіпсувати «Шахтарю» та Фонсеці особливий день. Прев'ю матчу Прем'єр-ліги



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100-й матч «гірників» під керівництвом Паулу Фонсеки

«Олімпік» – «Шахтар»

Арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари), провів 84 гри в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

Історія зустрічей

Всього зіграно 10 матчів: +0=3-7 м’ячі 7-30 – всі в УПЛ. На полі «Олімпіка» – 5 матчів: +0=1-4 м’ячі 5-17.

Останній матч на полі «Олімпіка»: 25.11.2017. 17-й тур чемпіонату України-2017/18. «Олімпік» – «Шахтар» – 2:4. Голи: 0:1 – Ф. Феррейра (6), 1:1 – В. Прийомов (7), 1:2 – Ф. Феррейра (39), 1:3 – Бернард (57), 1:4 – Фред (74), 2:4 – В. Прийомов (86).

«Олімпік» найбільшої поразки в УПЛ зазнав якраз від «Шахтаря» – 0:6 (15.03.2015).

Гравці «Шахтаря» забивають голи у всіх особистих зустрічах з «Олімпіком».

Цікаві факти та можливі події

«Шахтар» проведе 100-й матч у всіх турнірах під керівництвом Паулу Фонсеки, у тому числі 70-й у чемпіонатах.

«Шахтар» обходиться без нічиїх у чемпіонатах з 5 листопада 2017 року вже загалом 23 матчі: 18 перемог і 5 поразок, а у гостях – 12 (+9-3).

З 17 березня гравці «Олімпіка» на своєму полі більше одного гола за матч не забивають.

«Олімпійці» не знають гіркоти поразки у чемпіонатах чотири тури поспіль: +1=3.

150-й матч в УПЛ може провести Богдан Бутко із «Шахтаря».

Марлос може забити 50-й гол у складі «Шахтаря» у всіх турнірах.

«Шахтар» за Паулу Фонсеки може забити 150-й гол у чемпіонатах (ще два м’ячі).

«Олімпік» за суддівства арбітра Дмитра Кутакова не програє в УПЛ три матчі підряд: +2=1.

«Шахтар» за Кутакова ще не зазнав жодної поразки у чемпіонатах: чотири перемоги й одна нічия.

Джерело: сайт УПЛ