«Олімпік» у меншості відібрав очки у «Ворскли»



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«Олімпік» - «Ворскла» UA-Football

Полтавчани змарнували нагоду випередити «Десну» в турнірній таблиці

«Олімпік» - «Ворскла» - 1:1

Голи: 0:1 – Чеснаков (39). 1:1 – Пасіч (65).

«Олімпік»: Кринський – Вантух, Цимбалюк, Гришко, Ксьонз – Політило, Гай, Валєєв (Сондей, 72), Г. Пасіч – Тейшейра, Дегтярьов (Матар, 80). Тренер – Ігор Климовський.

«Ворскла»: Ткаченко – Мартиненко, Даллку (Саків, 73), Чеснаков, Кане – Шарпар (Скляр, 66), – Васін, Габелок, Ребенок, Шехич – Карека. Віталій Косовський.

Судді: Кутаков – Скобля, Коротін, Новохатній.

Попередження: Ксьонз (36), Цимбалюк (50), Пасіч (68) – Габелок (70)

Вилучення: Мартиненко (86)

5 травня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Команди досить спокійно почали поєдинок. Перший удар в площину воріт Пасіч наніс лише в середині першої 45-хвилинки.

А під кінець тайму гості відкрили рахунок. Чеснаков потужно пробив з лінії воротарського майданчика.

«Олімпік» відігрався в середині другої 45-хвилинки. Пасіч виграв боротьбу з суперником та потужно пробив по воротам.

На 86-й хвилині господарі залишилися в меншості. За фол останньої надії вилучили Мартиненка.

Втім донеччанам вистачило сил, аби вберегти нічийний результат.

«Олімпік» залишився третім у турнірній таблиці групи, яка бореться за виживання. Натомість «Ворскла» змарнувала нагоду очолити її.