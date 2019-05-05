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    «Олімпік» у меншості відібрав очки у «Ворскли»

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    &laquo;Олімпік&raquo; - &laquo;Ворскла&raquo;&nbsp; - «Олімпік» у меншості відібрав очки у «Ворскли»
    «Олімпік» - «Ворскла» 
    UA-Football

    Полтавчани змарнували нагоду випередити «Десну» в турнірній таблиці

    «Олімпік» - «Ворскла» - 1:1

    Голи: 0:1 – Чеснаков (39). 1:1 – Пасіч (65).

    «Олімпік»: Кринський – Вантух, Цимбалюк, Гришко, Ксьонз – Політило, Гай, Валєєв (Сондей, 72), Г. Пасіч – Тейшейра, Дегтярьов (Матар, 80). Тренер – Ігор Климовський.
    «Ворскла»: Ткаченко – Мартиненко, Даллку (Саків, 73), Чеснаков, Кане – Шарпар (Скляр, 66), – Васін, Габелок, Ребенок, Шехич – Карека. Віталій Косовський.
    Судді: Кутаков – Скобля, Коротін, Новохатній.
    Попередження: Ксьонз (36), Цимбалюк (50), Пасіч (68) – Габелок (70)
    Вилучення: Мартиненко (86)
    5 травня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського.

    Команди досить спокійно почали поєдинок. Перший удар в площину воріт Пасіч наніс лише в середині першої 45-хвилинки.

    А під кінець тайму гості відкрили рахунок. Чеснаков потужно пробив з лінії воротарського майданчика.

    «Олімпік» відігрався в середині другої 45-хвилинки. Пасіч виграв боротьбу з суперником та потужно пробив по воротам.

    На 86-й хвилині господарі залишилися в меншості. За фол останньої надії вилучили Мартиненка.
    Втім донеччанам вистачило сил, аби вберегти нічийний результат.

    «Олімпік» залишився третім у турнірній таблиці групи, яка бореться за виживання. Натомість «Ворскла» змарнувала нагоду очолити її.

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