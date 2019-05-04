«Шахтар» розтрощив «Львів» і встановив унікальний рекорд (відео)



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Тайсону Сергій Березенко відзначитися не дав. Забивали інші Sport.ua

Рекордне досягнення «гірників» стосується надійності оборонних редутів

Донецький «Шахтар» очікувано легко розтрощив «Львів» у матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги і оновив при цьому національний рекорд. Донеччани не пропускають уже в десяти матчах поспіль, протягом 931-ї хвилини.

У восьми матчах ворота «Шахтаря» захищав Андрій П'ятов, суха серія якого налічує вже 744 хвилини. Після того, як Андрій травмувався, у двох останніх турах у рамці зіграв Олексій Шевченко.

Останніми, хто забивав «Шахтарю» в УПЛ, були футболісти донецького «Олімпіка» у поєдинку, який відбувся 2 грудня минулого року і завершився 2:2. Після цього «Шахтар» виграв вісім поєдинків і в одному зіграв внічию. Останньої поразки донеччани зазнали ще 3 серпня, коли поступилися в Києві 0:1 «Динамо».

«Шахтар» (Донецьк) - «Львів» - 5:0

Голи: 1:0 - Альваро Тавареш (17, автогол). 2:0 - Веллінґтон Нем (51). 3:0 - Болбат (55). 4:0 - Віктор Коваленко (63). 5:0 - Алан Патрік (76)

«Шахтар»: Олексій Шевченко – Болбат (Валерій Бондар, 75), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Алан Патрік, Маркос Антоніо - Веллінґтон Нем (Тете, 66), Віктор Коваленко (Дентіньо, 78), Тайсон (к) – Жуніор Мораєш. Тренер – Паулу Фонсека

«Львів»: Олександр Бандура – де Паула Вісенте (Насонов, 26), Адамюк, Борзенко (к), Альваро Тавареш - Кадіна, Вадим Парамонов, Пернамбуко (Шина, 64), Педро Феррейра - Ліпе Велозо (Сабіно, 54), Бруно Дуарте. Тренер – Богдан Блавацький

Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) - Ігор Альохін (Хмельницький), Андрій Скрипка (Кропивницький)

Попередження: Веллінґтон Нем (9) - Борзенко (41)

4 травня. Харків. ОСК «Металіст»

«Шахтар» (Донецьк) - «Львів» - 5:0

Після того, як «Динамо» не змогло вдома переграти «Олександрію», перевага «Шахтаря» в чемпіонській гонці зросла до дев'яти очок. До завершення чемпіонату залишилося п'ять турів.