Олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені втретє вийшла заміж

Її обранець - майстер спорту України з боротьби

Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені вийшла заміж за Сергія Рейваха. Про важливу подію у своєму житті Ірина повідомила на своїй сторінці в Facebook, додавши кілька фото з заходу: «Наш найщасливіший день!». Її обранець - майстер спорту України з боротьби, призер чемпіонатів України. Зараз він тренує дітей. Додамо, що



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Її обранець - майстер спорту України з боротьби

Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені вийшла заміж за Сергія Рейваха.

Про важливу подію у своєму житті Ірина повідомила на своїй сторінці в Facebook, додавши кілька фото з заходу: «Наш найщасливіший день!».

Її обранець - майстер спорту України з боротьби, призер чемпіонатів України. Зараз він тренує дітей.

Додамо, що це третій шлюб Ірини. Вперше вона вийшла заміж за грека Мерлені та поїхала жити і виступати за грецьку збірну. У 2006 році вона побралася з Андрієм Мікульчиним.

Мерлені - чемпіонка Олімпіади-2004 в Афінах і бронзова призерка Олімпіади-2008 в Пекіні. Вона неодноразово ставала чемпіонкою світу і Європи з вільної боротьби. Титулована спортсменка завершила кар'єру в 2013 році.

Джерело: Сегодня