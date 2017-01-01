  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені втретє вийшла заміж

    Її обранець - майстер спорту України з боротьби
    Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені вийшла заміж за Сергія Рейваха. Про важливу подію у своєму житті Ірина повідомила на своїй сторінці в Facebook, додавши кілька фото з заходу: «Наш найщасливіший день!». Її обранець - майстер спорту України з боротьби, призер чемпіонатів України. Зараз він тренує дітей. Додамо, що
    • Вчора, 09:23
    • Розсилка

    Її обранець - майстер спорту України з боротьби

    Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені вийшла заміж за Сергія Рейваха.

    Про важливу подію у своєму житті Ірина повідомила на своїй сторінці в Facebook, додавши кілька фото з заходу: «Наш найщасливіший день!».

    Її обранець - майстер спорту України з боротьби, призер чемпіонатів України. Зараз він тренує дітей.

    Додамо, що це третій шлюб Ірини. Вперше вона вийшла заміж за грека Мерлені та поїхала жити і виступати за грецьку збірну. У 2006 році вона побралася з Андрієм Мікульчиним.

    Мерлені - чемпіонка Олімпіади-2004 в Афінах і бронзова призерка Олімпіади-2008 в Пекіні. Вона неодноразово ставала чемпіонкою світу і Європи з вільної боротьби. Титулована спортсменка завершила кар'єру в 2013 році.

    Джерело: Сегодня

    шлюб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ