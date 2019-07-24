Олімпійська чемпіонка Підгрушна виступила проти ідеї Зеленського
Олена Підгрушна
ВН
Біатлоністка вважає необхідним зберегти окреме міністерство спорту
Біатлоністка збірної України, Олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті Олена Підгрушна прокоментувала слова чинного очільника міністерства молоді і спорту Ігоря Жданова про необхідність збереження відомства.
«Нам міністерство необхідне як кисень», - написала спортсменка в мережі Фейсбук.
Раніше Володимир Зеленський підтримав ідею об’єднання мінмолодьспорту, мінкульту та мінінформполітики.
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Олена Підгрушна працювала на посаді заступника міністра молоді та спорту з березня 2014 по квітень 2015 року, коли брала паузу в професіональній кар’єрі.