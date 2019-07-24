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    Олімпійська чемпіонка Підгрушна виступила проти ідеї Зеленського

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    Олена Підгрушна - Олімпійська чемпіонка Підгрушна виступила проти ідеї Зеленського
    Олена Підгрушна
    ВН

    Біатлоністка вважає необхідним зберегти окреме міністерство спорту

    Біатлоністка збірної України, Олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті Олена Підгрушна прокоментувала слова чинного очільника міністерства молоді і спорту Ігоря Жданова про необхідність збереження відомства.

    «Нам міністерство необхідне як кисень», - написала спортсменка в мережі Фейсбук.

    Раніше Володимир Зеленський підтримав ідею об’єднання мінмолодьспорту, мінкульту та мінінформполітики.

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    Олена Підгрушна працювала на посаді заступника міністра молоді та спорту з березня 2014 по квітень 2015 року, коли брала паузу в професіональній кар’єрі.   

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