Олімпійська чемпіонка Підгрушна виступила проти ідеї Зеленського



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Олена Підгрушна ВН

Біатлоністка вважає необхідним зберегти окреме міністерство спорту

Біатлоністка збірної України, Олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті Олена Підгрушна прокоментувала слова чинного очільника міністерства молоді і спорту Ігоря Жданова про необхідність збереження відомства.

«Нам міністерство необхідне як кисень», - написала спортсменка в мережі Фейсбук.

Раніше Володимир Зеленський підтримав ідею об’єднання мінмолодьспорту, мінкульту та мінінформполітики.

Олена Підгрушна працювала на посаді заступника міністра молоді та спорту з березня 2014 по квітень 2015 року, коли брала паузу в професіональній кар’єрі.