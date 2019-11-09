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    Олімпійська чемпіонка Підгрушна започаткувала флеш-моб до Дня писемності. Її підтримав Беленюк (відео)

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    Олена Підгрушна закликала колег шанувати українське - Олімпійська чемпіонка Підгрушна започаткувала флеш-моб до Дня писемності. Її підтримав Беленюк (відео)
    Олена Підгрушна закликала колег шанувати українське
    Федерація біатлону України

    Видатна біатлоністка прочитала на пам’ять «Розриту могилу» Шевченка

    Сьогодні, 9 листопада, Україна святкує День української писемності та мови.

    До цієї дати олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна продекламувала й записала вірш Тараса Шевченка «Розрита могила».

    У коментарі до відео Олена оголосила про початок флеш-мобу.

    «Вітаю усіх з Днем української писемності та мови! Любіть свій край, свою країну! В неї велика історія. Шануйте мову і приєднуйтесь до українського.

    Передаю естафету Жанові Беленюку, Данилу Болдирєву, Олександрові Абраменку, Владиславу Гераскевичу і Ларисі Соловйовій.

    Записуйте вірші українською мовою і передавайте далі естафету!», - написала Підгрушна.   

    Наразі ініціативу Олени підтримав дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк. Він також прочитав вірш Кобзаря «Минають дні, минають ночі».

    Шкода тільки, що естафети колегам Жан Венсанович не передав.

     Читайте також: «Спорту поза політикою не існує». Перше велике інтерв’ю нардепа Жана Беленюка
    біатлон Олена Підгрушна Олександр Абраменко Жан Беленюк греко-римська боротьба Владислав Гераскевич спорт поза політикою Данило Болдирєв Лариса Соловйова
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