Олімпійська чемпіонка Підгрушна започаткувала флеш-моб до Дня писемності. Її підтримав Беленюк (відео)



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Олена Підгрушна закликала колег шанувати українське Федерація біатлону України

Видатна біатлоністка прочитала на пам’ять «Розриту могилу» Шевченка

Сьогодні, 9 листопада, Україна святкує День української писемності та мови.

До цієї дати олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна продекламувала й записала вірш Тараса Шевченка «Розрита могила».

У коментарі до відео Олена оголосила про початок флеш-мобу.

«Вітаю усіх з Днем української писемності та мови! Любіть свій край, свою країну! В неї велика історія. Шануйте мову і приєднуйтесь до українського.

Передаю естафету Жанові Беленюку, Данилу Болдирєву, Олександрові Абраменку, Владиславу Гераскевичу і Ларисі Соловйовій.

Записуйте вірші українською мовою і передавайте далі естафету!», - написала Підгрушна.

Наразі ініціативу Олени підтримав дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк. Він також прочитав вірш Кобзаря «Минають дні, минають ночі».

Шкода тільки, що естафети колегам Жан Венсанович не передав.