Олімпійський чемпіон жорстоко нокаутував екс-українця



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Тоні Йока ще раз показав Александерові Димитренку, що пора на спочинок boxen1.com

Тоні Йока розгромив Александера Димитренка

Топ-проспект суперважкої ваги (понад 90,7 кг), олімпійський чемпіон-2016 француз Тоні Йока (6-0, 5 KO) нокаутував на рингу Azur Arena у французькому Антібі уродженця України Александера Димитренка, який представляє Німеччину (41-6, 26 KO).

Фаворит зайняв центр рингу, неквапливо прошивав захист опонента джебом з дальньої дистанції, періодично пробивав по корпусу. Трохи накрутив щільність бою у другому раунді, перевірив бороду Димитренка аперкотом - той витримав.

У третій трихвилинці Йока дістав суперника правим прямим. Димитренко опинився на сідницях, але продовжив бій. Проспект кинувся на добивання, та так, що нинішній німець ледь не вивалився за межі рингу. Рефері зупинив бій - нокаут.