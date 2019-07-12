Скандальний нокаут: супертяж виніс суперника за межі рингу після помилки судді (відео)



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Лукаш Розанскі нокаутував Ізуаґбе Уґоно sports.kz

Неоднозначна подія трапилася в Польщі

У Жешуві (Польща) відбувся бій за звання чемпіона країни в гевівейті між Ізуаґбе Уґоно (18-1, 15 КО) і Лукашем Розанскі (10-0, 9 КО).

Розанскі в четвертому раунді переміг нокаутом, який, до слова, деякі вболівальники вважають нелегітимним: фатальний удар Лукаш наносив, коли його суперник вже присів на канвас і чекав відліку нокдауну. Втім, рефері не зупинив бою, навіть коли сидячого Уґоно винесли за канати - він відрахував нокдаун, а потім зафіксував нокаут.

Таким чином, Розанскі став чемпіоном Польщі у суперважкій вазі і здобув 11-ту перемогу в кар'єрі. Уґоно зазнав другої поразки. Додамо, що два роки тому він бився з американцем Домініком Бризілом, який натомість був суперником Діонтея Вайлдера в бою за титул чемпіона світу WBC.