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    Олімпійський призер Павло Тимощенко виграв чемпіонат України із сучасного п’ятиборства

    У жінок перемогла Анастасія Спас
    У Києві відбувся Відкритий зимовий чемпіонат України із сучасного п’ятиборства. У чемпіонаті взяли участь спортсмени різних вікових груп у категоріях: дорослі, молодь, юніори, інформує офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України. Вони виступали в особистих і командних змаганнях з чотириборства та п’ятиборства.
    • Сьогодні, 16:30
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    Фото ФСПУ
    Фото ФСПУ

    У жінок перемогла Анастасія Спас

    У Києві відбувся Відкритий зимовий чемпіонат України із сучасного п’ятиборства.

    У чемпіонаті взяли участь спортсмени різних вікових груп у категоріях: дорослі, молодь, юніори, інформує офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України.

    Вони виступали в особистих і командних змаганнях з чотириборства та п’ятиборства.

    Змагання проходили протягом одного дня у приміщеннях басейну та фехтувального залу ЦСК ЗСУ, легкоатлетичного манежу Київської міської ШВСМ та кінно-спортивної бази «Динамо-Алюр».

    За підсумками особистих змагань з п’ятиборства переможцем серед чоловіків (дорослі) став Павло Тимощенко (Київ), на другому місці – Денис Павлюк (Київ), на третьому – Дмитро Балюк (Львів).

    Серед жінок в особистих змаганнях з п’ятиборства золото здобула Анастасія Спас (Донецька область), на другому місці – Зінаїда Батрак (Київ), на третьому – Валерія Пермикіна (Київ).

    Переможці, призери та усі учасники змагань були відзначені призами від спонсорів.

    Київ чемпіонат України Анастасія Спас сучасне п'ятиборство
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