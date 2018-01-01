Олімпійський призер Павло Тимощенко виграв чемпіонат України із сучасного п’ятиборства

У жінок перемогла Анастасія Спас

У Києві відбувся Відкритий зимовий чемпіонат України із сучасного п’ятиборства. У чемпіонаті взяли участь спортсмени різних вікових груп у категоріях: дорослі, молодь, юніори, інформує офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України. Вони виступали в особистих і командних змаганнях з чотириборства та п’ятиборства.



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Фото ФСПУ

У жінок перемогла Анастасія Спас

У Києві відбувся Відкритий зимовий чемпіонат України із сучасного п’ятиборства.

У чемпіонаті взяли участь спортсмени різних вікових груп у категоріях: дорослі, молодь, юніори, інформує офіційний сайт Федерації сучасного п’ятиборства України.

Вони виступали в особистих і командних змаганнях з чотириборства та п’ятиборства.

Змагання проходили протягом одного дня у приміщеннях басейну та фехтувального залу ЦСК ЗСУ, легкоатлетичного манежу Київської міської ШВСМ та кінно-спортивної бази «Динамо-Алюр».

За підсумками особистих змагань з п’ятиборства переможцем серед чоловіків (дорослі) став Павло Тимощенко (Київ), на другому місці – Денис Павлюк (Київ), на третьому – Дмитро Балюк (Львів).

Серед жінок в особистих змаганнях з п’ятиборства золото здобула Анастасія Спас (Донецька область), на другому місці – Зінаїда Батрак (Київ), на третьому – Валерія Пермикіна (Київ).

Переможці, призери та усі учасники змагань були відзначені призами від спонсорів.