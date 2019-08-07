Олімпійський призер з України поїде в окупований Крим, щоб екстремально пострибати зі скелі



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Російська окупація не є перепоною для участі у змаганнях ні серед уукраїнців, ні серед представників США, Великобританії, Італії та інших країн Фото з соцмереж

Коли «спорт поза політикою»

Українські спортсмени відомі своєю безпринципністю. Черговий приклад – бронзовий призер Олімпіади-2008 у синхронних стрибках з триметрового трампліна Олексій Пригоров. 32-річний харків’янин другий рік поспіль збирається взяти участь в етапі Кубка світу з кліфф-дайвінґу (стрибках у воду із приблизно 25-метрової скелі). Про це повідомляється в анонсі події на сайті «Новості Крима». Крім Пригорова, попередньо заявився на змагання ще один українець В’ячеслав Колесников.

Crimea Cliff Diving World Cup відбудеться 10 серпня на чорноморському узбережжі. Спортсмени стрибатимуть зі скелі «Діва» в Сімеїзі. Організатором заходу виступає Кримська республіканська громадська організація «Фрірайт» за підтримки так званого голови окупованого Кримського півострова Сєрґєя Аксьонова. Призовий фонд турніру має скласти 40 тисяч доларів.

Гадаємо, раз за відвідини окупованого Криму під санкції потрапило чимало російських співаків і акторів, відповідним органам буде цікаво ознайомитися з повним списком учасників змагань із кліфф-дайвінґу в Сімеїзі. То – Алессандро Де Роуз (Італія), Артем Сільченко, Нікіта Фьодоров та Ігор Семашко (обидва – РФ), Блейк Олдрідж і Ґері Гант (обидва – Великобританія), Джуселіно Джуніор (Бразилія), Девід Колтурі та Енді Джонс (обидва – США), Міґель Ґарсія (Колумбія), Міхал Навратіл (Чехія) і Серхіо Ґузман (Мексика).

Втім, у тому й річ що торік список учасників був майже ідентичним і ніхто в Україні цих спортсменів публічно не засудив.