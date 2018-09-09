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    Олімпійську чемпіонку позбавили права змагатись упродовж чотирьох років

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    Фото взяте з сайту ukurier.gov.ua - Олімпійську чемпіонку позбавили права змагатись упродовж чотирьох років
    Фото взяте з сайту ukurier.gov.ua

    Про це нашу федерацію каное повідомили у специальному листі

    Причина — одна з найтитулованіших веслярок, Інна Осипенко-Радомська, відмовилась здавати допінг-тест.

    Як відомо, Інна Осипенко-Радомська, окрім золота Пекіна-2008, завоювала ще чотири олімпійські нагороди: бронзу Афін-2004 і два срібла Лондона-2012 у складі збірної України, а також бронзу Ріо-2016 у складі азербайджанської команди. Навесні цього року вона повернулася до України.


    За словами тренера і чоловіка спортсменки, аби оскаржити таке рішення, слід звертатись з апеляцією у спортивний суд Лозанни. 

    «Це величезні кошти, час, нерви. І не факт, що справу виграєш. Тому ми нікуди не поїдемо. Інна вирішила завершити кар'єру. У нас мала дитина, з якою нікому сидіти вдома», — зазначив Радомський.

    Також чоловік спортсменки зазначив, що за понад 20 років Інна не мала жодного непорозуміння з допінг-офіцерами.

    Джерело: expres.ua

    суд чоловік
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