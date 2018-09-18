Оприлюднено календар чемпіонату України з баскетболу



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Матч-відкриття відбудеться 5 жовтня в оновленому Палаці спорту «Юність»

Оприлюднено календар матчів чемпіонату України з баскетболу (Суперліга).

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Цього сезону боротьбу за чемпіонство також проводитимуть вісім команд. \

Участь беруть ті ж самі команди, що й минулого сезону за виключенням «Будівельника» та «БІПИ-Одеси».

Цього року від столиці виступає «Київ-Баскет». Місце БІПИ забрав чемпіон Вищої ліги «Динамо-Одеса», який став правонаступником одеської баскетбольної структури під брендом БК «Одеса».

Матч-відкриття відбудеться 5 жовтня в оновленому Палаці спорту «Юність» в Запоріжжі.

«Запоріжжя» прийматиме «Миколаїв».

Чинні чемпіони «Черкаські Мавпи» починають боротьбу 6 жовтня на виїзді проти «Київ-Баскета».

Загалом новий баскетбольний сезон почнеться матчами за Суперкубок України. Чемпіон «Черкаські Мавпи» та володар Кубка «Дніпро» зіграють 23 вересня в Черкасах та 30 вересня в Дніпрі.

Суперліга України з баскетболу

Стартові поєдинки сезону-2018/19

5 жовтня

«Запоріжжя» – «Миколаїв»

6 жовтня

«Київ-Баскет» – «Черкаські Мавпи»

7 жовтня

«Одеса» – «Хімік» (Южне)

«Дніпро» – «Політехнік» (Харків)