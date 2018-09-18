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    Оприлюднено календар чемпіонату України з баскетболу

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    Оприлюднено календар чемпіонату України з баскетболу

    Матч-відкриття відбудеться 5 жовтня в оновленому Палаці спорту «Юність»

    Оприлюднено календар матчів чемпіонату України з баскетболу (Суперліга).

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Цього сезону боротьбу за чемпіонство також проводитимуть вісім команд. \

    Участь беруть ті ж самі команди, що й минулого сезону за виключенням «Будівельника» та «БІПИ-Одеси».

    Цього року від столиці виступає «Київ-Баскет». Місце БІПИ забрав чемпіон Вищої ліги «Динамо-Одеса», який став правонаступником одеської баскетбольної структури під брендом БК «Одеса».

    Матч-відкриття відбудеться 5 жовтня в оновленому Палаці спорту «Юність» в Запоріжжі.

    «Запоріжжя» прийматиме «Миколаїв».

    Чинні чемпіони «Черкаські Мавпи» починають боротьбу 6 жовтня на виїзді проти «Київ-Баскета».

    Загалом новий баскетбольний сезон почнеться матчами за Суперкубок України. Чемпіон «Черкаські Мавпи» та володар Кубка «Дніпро» зіграють 23 вересня в Черкасах та 30 вересня в Дніпрі.

    Суперліга України з баскетболу

    Стартові поєдинки сезону-2018/19

    5 жовтня

    «Запоріжжя» – «Миколаїв»

    6 жовтня

    «Київ-Баскет» – «Черкаські Мавпи»

    7 жовтня

    «Одеса» – «Хімік» (Южне)

    «Дніпро» – «Політехнік» (Харків)

    чемпіонат України баскетбол
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