Оприлюднено календар чемпіонату України з баскетболу
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Матч-відкриття відбудеться 5 жовтня в оновленому Палаці спорту «Юність»
Оприлюднено календар матчів чемпіонату України з баскетболу (Суперліга).
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Цього сезону боротьбу за чемпіонство також проводитимуть вісім команд. \
Участь беруть ті ж самі команди, що й минулого сезону за виключенням «Будівельника» та «БІПИ-Одеси».
Цього року від столиці виступає «Київ-Баскет». Місце БІПИ забрав чемпіон Вищої ліги «Динамо-Одеса», який став правонаступником одеської баскетбольної структури під брендом БК «Одеса».
Матч-відкриття відбудеться 5 жовтня в оновленому Палаці спорту «Юність» в Запоріжжі.
«Запоріжжя» прийматиме «Миколаїв».
Чинні чемпіони «Черкаські Мавпи» починають боротьбу 6 жовтня на виїзді проти «Київ-Баскета».
Загалом новий баскетбольний сезон почнеться матчами за Суперкубок України. Чемпіон «Черкаські Мавпи» та володар Кубка «Дніпро» зіграють 23 вересня в Черкасах та 30 вересня в Дніпрі.
Суперліга України з баскетболу
Стартові поєдинки сезону-2018/19
5 жовтня
«Запоріжжя» – «Миколаїв»
6 жовтня
«Київ-Баскет» – «Черкаські Мавпи»
7 жовтня
«Одеса» – «Хімік» (Южне)
«Дніпро» – «Політехнік» (Харків)