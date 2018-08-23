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    Опублікований календар Української хокейної ліги сезону-2018/19

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    Опублікований календар Української хокейної ліги сезону-2018/19

    Заключний день регулярного чемпіонату - 27 лютого

    Українська хокейна ліга (УХЛ) на своєму офіційному сайті опублікувала календар сезону-2018/19.

    Регулярний чемпіонат стартує 14 вересня матчем між фіналістами минулого сезону - «Донбасом» і «Кременчуком».

    Гру прийме дружківський «Альтаїр».

    Як і в минулому сезоні, в регулярному чемпіонаті відбудеться 120 матчів - кожна з шести команд зіграє по 40 поєдинків (20 вдома, 20 - на виїзді). Більшість матчів пройдуть в середу, четвер і суботу.

    Заключний день регулярного чемпіонату - 27 лютого. Таким чином, перша частина сезону триватиме 166 днів, 83 з яких будуть ігровими. Всі матчі останнього туру будуть зіграні в останній день.

    У розкладі плей-офф, в порівнянні з минулим сезоном, відбулося кілька змін - матчі півфіналу будуть проходити до чотирьох, а не до трьох перемог, а стадія 1/4 фіналу триватиме до двох перемог однієї з команд (в минулому сезоні рахувалася кількість шайб в двох матчах).

    Як і раніше, перша і друга команди за підсумками регулярного чемпіонату потраплять відразу в півфінальну серію, а в 1/4 фіналу зустрінуться команди, що зайняли 3-6 і 4-5 місця в турнірній таблиці.

    Старт плей-офф намічений на 2 березня, сьомий матч фінальної серії (у разі необхідності) відбудеться 15 квітня.

    чемпіонат України хокей
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