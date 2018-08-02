Опубліковано регламент нового чемпіонату України з хокею серед жінок



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Також визначено строки подачі заявочних документів для участі

Федерація хокею України опублікувала регламент чемпіонату України з хокею з шайбою серед жінок.

Регламент визначає норми проведення змагання на період 2018-2023 років, інформує офіційний сайт ФХУ.

У сезоні 2017-2018 років у змаганнях брали участь п’ять хокейних команд. Чинні чемпіони України «Пантери» (м. Харків), «Королеви Дніпра» (м. Дніпро), «Україночка» (м. Київ), «Дніпровські Білки» (м. Дніпро) та «Лавина» (м. Кременчук).

Команди, що мають намір заявити своїх гравців до участі у змаганнях, мають надати заявкові документи відповідно до положень регламенту до початку відповідного сезону у наступні строки:

для команди «Лавина» (м. Кременчук) – 7, 8, 9, 10 серпня 2018 року;

для команди «Дніпровські Білки» (м. Дніпро) – 13, 14, 15, 16 серпня 2018 року;

для команди «Україночка» (м. Київ) – 17, 20, 21, 22 серпня 2018 року;

для команди «Королеви Дніпра» (м. Дніпро) – 23, 27, 28, 29 серпня 2018 року;

для команди «Пантери» (м. Харків) – 30, 31 серпня 2018 року, 3, 4 вересня 2018.

Для команд, що не брали участі у змаганнях попереднього сезону,– 1, 2, 3, 6 серпня 2018 року.