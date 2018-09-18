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    Ордець не допоможе «Шахтарю» у матчі Ліги чемпіонів проти «Гоффенгайма»

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    Іван Ордець. Фото: ФК Шахтар - Ордець не допоможе «Шахтарю» у матчі Ліги чемпіонів проти «Гоффенгайма»
    Іван Ордець. Фото: ФК Шахтар

    Крім нього травмовано ще чотири гравці донецького клубу

    У «Шахтаря» травмовано п'ятеро гравців перед матчем Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом».

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    За окремою програмою працюють травмовані Дентіньо, Веллінгтон Нем, Іван Ордець, Максим Малишев та В'ячеслав Танковський.

    Всі інші готуються до завтрашнього матчу.

    У минулому сезоні «Гоффенгайм» вперше у своїй історії став бронзовим призером Бундесліги і безпосередньо потрапив у груповий етап Ліги чемпіонів.

    Це – сьомий єврокубковий суперник «гірників» з Німеччини після дортмундської «Боруссії», «Шальке», «Штутгарта», «Вердера», «Баєра» та «Баварії».

    Сам матч відбудеться 19-го вересня, початок о 19:55.

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