Ордець не допоможе «Шахтарю» у матчі Ліги чемпіонів проти «Гоффенгайма»
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Іван Ордець. Фото: ФК Шахтар
Крім нього травмовано ще чотири гравці донецького клубу
У «Шахтаря» травмовано п'ятеро гравців перед матчем Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом».
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
За окремою програмою працюють травмовані Дентіньо, Веллінгтон Нем, Іван Ордець, Максим Малишев та В'ячеслав Танковський.
Всі інші готуються до завтрашнього матчу.
У минулому сезоні «Гоффенгайм» вперше у своїй історії став бронзовим призером Бундесліги і безпосередньо потрапив у груповий етап Ліги чемпіонів.
Це – сьомий єврокубковий суперник «гірників» з Німеччини після дортмундської «Боруссії», «Шальке», «Штутгарта», «Вердера», «Баєра» та «Баварії».
Сам матч відбудеться 19-го вересня, початок о 19:55.