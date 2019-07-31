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    Орендовані динамівці принесли першу перемогу «Дніпру-1» (відео)

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    &laquo;Дніпро-1&raquo; - Орендовані динамівці принесли першу перемогу «Дніпру-1» (відео)
    «Дніпро-1»
    Укрінформ

    Дебютант Прем’єр-ліги здобув стартову перемогу на початку сезону

    «Дніпро-1» - «Олімпік» (Донецьк) – 2:0

    Голи: 1:0 – Булеца (2). 2:0 – Супряга (9).

    «Дніпро-1»: Кліщук – Романюк (Сафронов, 90+1), Лопирьонок, Логінов, Шаповал – Батагов, Когут – Чичиков, Назаренко, Булеца (Коркішко, 73) – Супряга. Тренер – Дмитро Михайленко.
    «Олімпік»:  Пеньков – Вантух, Абубакар, Гришко, Трубочкін (Тейшейра, 46) – Завійський (Пасіч, 82), Цимбалюк (Драман, 58) – Ксьонз, Політило, Фабіньо – Матар. Тренр – Жуліо Сезар.
    Попередження: Батагов (18), Романюк (34), Абубакар (56), Гришко (90+3).
    Судді: Бондар – Холодинський, Шудрик, Труханов. 

    Фактично долю матчу було вирішено на самому його початку.

    Вирішальними стали два швидкі голи орендованих у київського «Динамо» Сергія Булеци та Владислава Супряги.

    У наступному турі «Дніпро-1» грає на виїзді 4 серпня проти «Зорі», а «Олімпік» того ж дня прийматиме «Колос».

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