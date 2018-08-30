  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Організація Sport for all закликала УЄФА перестати розводити клуби з України і Росії при жеребкуванні

    • Розсилка
    Організація Sport for all закликала УЄФА перестати розводити клуби з України і Росії при жеребкуванні

    В організації впевнені, що всі питання, пов'язані з безпекою, можна вирішити

    Міжнародна організація Sport for all підготувала звернення до УЄФА з закликом перестати розводити при жеребкуванні команди з чемпіонатів України та Росії, а також збірні цих країн.

    На думку організації, цілеспрямоване розведення Росії і України частково позбавляє турніри спортивного принципу.

    «Ми підготували звернення до УЄФА, в якому виступаємо за дозвіл проводити матчі між російськими і українськими клубами. Також ми виступаємо за те, щоб збірні Росії та України не розводилися по різним групам на майбутній першості Європи з футболу.

    Цілеспрямоване розведення Росії і України частково позбавляє турніри спортивного принципу. Ми впевнені, що це буде сприяти налагодженню відносин між народами Росії і України. Спорт не потрібно змішувати з політикою. Впевнені, що всі питання, пов'язані з безпекою, можна вирішити», - заявив Яніс Кузінс, глава організації Sport for all.

    Нагадаємо, команди з України та Росії, а також національні збірні при жеребкуванні розводять постійно, починаючи з 2014 року.

    Джерело: Известия

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ