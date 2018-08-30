Організація Sport for all закликала УЄФА перестати розводити клуби з України і Росії при жеребкуванні



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В організації впевнені, що всі питання, пов'язані з безпекою, можна вирішити

Міжнародна організація Sport for all підготувала звернення до УЄФА з закликом перестати розводити при жеребкуванні команди з чемпіонатів України та Росії, а також збірні цих країн.

На думку організації, цілеспрямоване розведення Росії і України частково позбавляє турніри спортивного принципу.

«Ми підготували звернення до УЄФА, в якому виступаємо за дозвіл проводити матчі між російськими і українськими клубами. Також ми виступаємо за те, щоб збірні Росії та України не розводилися по різним групам на майбутній першості Європи з футболу.

Цілеспрямоване розведення Росії і України частково позбавляє турніри спортивного принципу. Ми впевнені, що це буде сприяти налагодженню відносин між народами Росії і України. Спорт не потрібно змішувати з політикою. Впевнені, що всі питання, пов'язані з безпекою, можна вирішити», - заявив Яніс Кузінс, глава організації Sport for all.

Нагадаємо, команди з України та Росії, а також національні збірні при жеребкуванні розводять постійно, починаючи з 2014 року.

Джерело: Известия