Основний нападник «Шахтаря» не зіграє проти «Динамо»
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Факундо Феррейра
Форвард разом з родиною вирушив в Аргентину
Нападник донецького «Шахтаря» Факундо Феррейра не зіграє проти київського «Динамо» в 32 турі Прем'єр-ліги України.
Форвард разом з родиною вирушив в Аргентину.
Фотографією з аеропорту поділилася дружина футболіста.
Таким чином аргентинець не допоможе «гірникам» в останній грі чемпіонату України.
Раніше повідомлялося, що проти «Динамо» не зіграють бразильці Фред і Тайсон.
Через ушкодження також пропустять гру Іван Ордець і Сергій Кривцов.
Раніше «Шахтар» достроково оформив чемпіонство в грі з «Вересом» (1:0).
Матч 32-го туру «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня в 19:30.
Джерело: xsport.ua