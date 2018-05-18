Основний нападник «Шахтаря» не зіграє проти «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Факундо Феррейра

Форвард разом з родиною вирушив в Аргентину

Нападник донецького «Шахтаря» Факундо Феррейра не зіграє проти київського «Динамо» в 32 турі Прем'єр-ліги України.

Форвард разом з родиною вирушив в Аргентину.

Фотографією з аеропорту поділилася дружина футболіста.

Таким чином аргентинець не допоможе «гірникам» в останній грі чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що проти «Динамо» не зіграють бразильці Фред і Тайсон.

Через ушкодження також пропустять гру Іван Ордець і Сергій Кривцов.

Раніше «Шахтар» достроково оформив чемпіонство в грі з «Вересом» (1:0).

Матч 32-го туру «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня в 19:30.

Джерело: xsport.ua