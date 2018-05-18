  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Основний нападник «Шахтаря» не зіграє проти «Динамо»

    • Розсилка
    Факундо Феррейра
    Факундо Феррейра

    Форвард разом з родиною вирушив в Аргентину

    Нападник донецького «Шахтаря» Факундо Феррейра не зіграє проти київського «Динамо» в 32 турі Прем'єр-ліги України.

    Форвард разом з родиною вирушив в Аргентину.

    Фотографією з аеропорту поділилася дружина футболіста.

    3_13

    Таким чином аргентинець не допоможе «гірникам» в останній грі чемпіонату України.

    Раніше повідомлялося, що проти «Динамо» не зіграють бразильці Фред і Тайсон.

    Через ушкодження також пропустять гру Іван Ордець і Сергій Кривцов.

    Раніше «Шахтар» достроково оформив чемпіонство в грі з «Вересом» (1:0).

    Матч 32-го туру «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня в 19:30.

    Джерело: xsport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ