Тайсон і Фред не зіграють з «Динамо»
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Тайсон та Фред
Обидва півзахисника вже вирушили до Бразилії
Провідні півзахисники «Шахтаря» Фред і Тайсон вирушили до Бразилії, про що свідчать фотографії футболістів з Instagram.
Нагадаємо, що обидва футболісти отримали виклик до національної збірної Бразилії на чемпіонат світу в Росії.
Таким чином, Тайсон і Фред пропустять заключний матч української Прем'єр-ліги проти «Динамо».
Раніше «Шахтар» достроково оформив чемпіонство в грі з «Вересом» (1:0).
Матч 32-го туру «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня в 19:30.
Раніше повідомлялося, що чотири футболісти «Шахтаря» можуть пропустити принциповий матч проти «Динамо».
Джерело: xsport.ua