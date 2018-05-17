Тайсон і Фред не зіграють з «Динамо»

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Тайсон та Фред

Обидва півзахисника вже вирушили до Бразилії

Провідні півзахисники «Шахтаря» Фред і Тайсон вирушили до Бразилії, про що свідчать фотографії футболістів з Instagram.

Нагадаємо, що обидва футболісти отримали виклик до національної збірної Бразилії на чемпіонат світу в Росії.

Таким чином, Тайсон і Фред пропустять заключний матч української Прем'єр-ліги проти «Динамо».

Раніше «Шахтар» достроково оформив чемпіонство в грі з «Вересом» (1:0).

Матч 32-го туру «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 19 травня в 19:30.

Раніше повідомлялося, що чотири футболісти «Шахтаря» можуть пропустити принциповий матч проти «Динамо».

Джерело: xsport.ua