Останнім учасником 1/16 фіналу Кубку України з футболу став СК «Дніпро-1»



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Тренер СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко

Дніпровський клуб залишив за бортом турніру запорізький «Металург»

Останній із матчів другого попереднього раунду розіграшу Кубку України з футболу було зіграно у четвер, 20 вересня, у Запоріжжі, де місцевий «Металург» приймав лідера Першої ліги – «Дніпро-1».

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Підопічні Дмитра Михайленка зуміли реабілітуватися перед своїми вболівальниками за останню поразку у першості, від київської «Оболоні-Бровар», узявши цього разу гору – 2:0.

Своє вагоме слово сказали досвідчені виконавці: рахунок на 54-й хвилині відкрив Сергій Кравченко, а остаточно зняв із порядку денного питання про переможця Станіслав Куліш на 76-й хвилині.

Тепер у матчі третього попереднього етапу дніпряни поміряються силами з луцькою «Волинню».

Кубок України з футболу

Другий попередній етап

«Металург» (Запоріжжя) – «Дніпро-1» (Дніпро) – 0:2 (0:0)

Голи: Кравченко (54), Куліш (76).