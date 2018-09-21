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    Останнім учасником 1/16 фіналу Кубку України з футболу став СК «Дніпро-1»

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    Тренер СК &laquo;Дніпро-1&raquo; Дмитро Михайленко - Останнім учасником 1/16 фіналу Кубку України з футболу став СК «Дніпро-1»
    Тренер СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко

    Дніпровський клуб залишив за бортом турніру запорізький «Металург»

    Останній із матчів другого попереднього раунду розіграшу Кубку України з футболу було зіграно у четвер, 20 вересня, у Запоріжжі, де місцевий «Металург» приймав лідера Першої ліги – «Дніпро-1».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Підопічні Дмитра Михайленка зуміли реабілітуватися перед своїми вболівальниками за останню поразку у першості, від київської «Оболоні-Бровар», узявши цього разу гору – 2:0.

    Своє вагоме слово сказали досвідчені виконавці: рахунок на 54-й хвилині відкрив Сергій Кравченко, а остаточно зняв із порядку денного питання про переможця Станіслав Куліш на 76-й хвилині.

    Тепер у матчі третього попереднього етапу дніпряни поміряються силами з луцькою «Волинню».

    Кубок України з футболу

    Другий попередній етап

    «Металург» (Запоріжжя) – «Дніпро-1» (Дніпро) – 0:2 (0:0)

    Голи: Кравченко (54), Куліш (76).

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