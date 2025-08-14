Головна Спорт Новини
«Пакш» – «Полісся»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Пакш» – «Полісся»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Гру «Пакш» – «Полісся» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ»

Поєдинок кваліфікації Ліги конференцій «Пакш» – «Полісся» пройде на «Фехерварі уті Стадіон» у місті Пакш

Сьогодні, 14 серпня, житомирське «Полісся» продовжить боротьбу у єврокубках поєдинком проти клубу «Пакш» з Угорщини. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок кваліфікації Ліги конференцій «Пакш» – «Полісся» пройде на «Фехерварі уті Стадіон» у місті Пакш. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

Гру «Пакш» – «Полісся» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ». Для перегляду зустрічі потрібна реєстрація на сайті.

4 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

Нагадаємо, «Полісся» здобуло впевнену перемогу над угорським «Пакшем» у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь української команди. Матч пройшов на стадіоні «Татран» у словацькому місті Пряшів. 

«Полісся» почало гру активно й небезпечно. На 41-й хвилині Борис Крушинський пройшов оборону суперника та асистував Андрієвському, який відкрив рахунок. А вже перед перервою команда подвоїла перевагу і цього разу сам Бескоровайний забив головою після навісу Лєднєва.

У другому таймі Крушинський знову створив момент, а його простріл завершився голом Лєднєва, хоч і з невеликим рикошетом. Угорці спробували відповісти, але їхній гол було скасовано після перегляду VAR через фол у нападі.

