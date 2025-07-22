Серія А та НХЛ підписали угоду про співпрацю

Договір підписаний напередодні Олімпійських ігор в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо

Національна хокейна ліга та футбольна італійська Серія А підписали угоду про співпрацю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НХЛ.

Договір підписаний напередодні Олімпійських ігор в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Відтепер провідні європейські гравці НХЛ тренуватимуться разом із гравцями та легендами Серії А. Напередодні Олімпійських ігор у Мілані 22 серпня у місті пройде щорічний Європейський медіатур гравців НХЛ.

23 серпня гравці НХЛ відвідають тренувальні бази кількох клубів Серії А та візьмуть участь у спеціальних заходах, покликаних наголосити на зв'язках між футболістами та хокеїстами світового класу для вболівальників кожного виду спорту. Пізніше того ж дня хокеїсти відвідають матч відкриття сезону між «Міланом» та «Кремонезом» на «Сан-Сіро» у Мілані.

Зимова Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого у двох італійських містах – Мілані та Кортіна д'Ампеццо.

Нагадаємо, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».

Анна Максименко, яка у складі української жіночої команди шпажисток посіла 5 місце відзначила: «Ми з командою, мені здається, могли б претендувати і на призові місця: 1, 2, 3 місце. Але так склалося, не вийшло побороти команду Кореї».