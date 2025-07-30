Відбулося жеребкування Кубку України з футболу серед жіночих команд
Участь у національному кубку в обов’язковому порядку братимуть усі представники вищої та першої ліг
Сьогодні, 30 липня відбулося жеребкування Кубку України-2025/2026 серед жіночих команд. У церемонії взяли участь спеціально запрошені гості – зірка студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна та відомий блогер Іван Голеадор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
У сезоні-2025/2026 Кубок України з футболу серед жінок отримав новий формат, який дозволить ефективніше інтегрувати команди з різних регіонів та різних рівнів підготовки, а також має підвищити конкурентність турніру на кожному етапі.
Участь у національному кубку в обов’язковому порядку братимуть усі представники вищої та першої ліг, за винятком дублюючих складів (таким чином, резерв «Металіста 1925» не братиме участі у змаганнях).
Турнір передбачає чотири попередні етапи, а також фінальну частину: чвертьфінали, півфінали та фінал. Усі стадії розіграшу складатимуться з одного матчу.
У разі нічийного результату в основний час переможець визначатиметься без додаткового часу, одразу в серії післяматчевих пенальті (пенальті на вибування) відповідно до Правил гри IFAB.
Перший попередній етап
До першого етапу залучені учасники першої ліги за регіональним розподілом на чотири групи.
Група «А»
«Янтарочка» – «Минай»
«Рух» – «Прикарпаття-ДЮСШ № 3»
Група «Б»
«Надбужжя» – «Володимирський ліцей»
«Погорина» – ДЮСШ № 1
Група «В»
«Житомирський ліцей» – «ДЮСШ Поділ»
«Атекс» – «Маріуполь»
Група «Г»
«Лідер» – «Юність»
«Жайвір» напряму виходить у наступний етап.
Кожна група проведе внутрішні матчі у форматі стикових півфінальних ігор для визначення двох команд, які пройдуть далі.
Другий попередній етап
Переможець півфіналу 1 «А» – переможець півфіналу 2 «А».
Переможець півфіналу 2 «Б» – переможець півфіналу 1 «Б».
Переможець півфіналу 1 «В» – переможець півфіналу 2 «В».
Переможець півфіналу 1 «Г» – «Жайвір».
Третій попередній етап
Фінал 1
Переможець групи «Б» — переможець групи «А».
Фінал 2
Переможець групи «В» — переможець групи «Г».
Четвертий попередній етап
У цій стадії турніру братимуть участь дві команди, що пройшли всі відбірні етапи, та шість команд із вищої ліги, що посіли 5—10 місця за підсумками останнього сезону: «Шахтар», «Ладомир», «Кривбас», «Полісся», «Пантери», «ЕМС-Поділля».
Буде сформовано чотири пари, переможці яких потраплять до 1/4 фіналу разом із найкращими чотирма колективами вищої ліги сезону-2024/2025: «Ворсклою», «Металістом 1925», «Колосом» та «Сістерс».
Фінальна частина: 1/4 фіналу, 1/2 фіналу, фінал
Проєкт календаря матчів Кубку України-2025/2026 серед жіночих команд (наведено базові дати)
1-й попередній етап: 16 серпня 2025 року.
2-й попередній етап: 23 серпня 2025 року.
3-й попередній етап: 2 вересня 2025 року.
4-й попередній етап: 14 вересня 2025 року.
1/4 фіналу: 18 листопада 2025 року.
1/2 фіналу: 2026 рік.
Фінал: 2026 рік.
Нагадаємо, стали відомі місця проведення матчів другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026, в якому візьмуть участь представники України – полтавська «Ворскла» та харківський «Металіст 1925».