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Відбулося жеребкування Кубку України з футболу серед жіночих команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Відбулося жеребкування Кубку України з футболу серед жіночих команд
У церемонії жеребкування взяли участь спеціально запрошені гості

Участь у національному кубку в обов’язковому порядку братимуть усі представники вищої та першої ліг

Сьогодні, 30 липня відбулося жеребкування Кубку України-2025/2026 серед жіночих команд. У церемонії взяли участь спеціально запрошені гості – зірка студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна та відомий блогер Іван Голеадор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У сезоні-2025/2026 Кубок України з футболу серед жінок отримав новий формат, який дозволить ефективніше інтегрувати команди з різних регіонів та різних рівнів підготовки, а також має підвищити конкурентність турніру на кожному етапі.

Участь у національному кубку в обов’язковому порядку братимуть усі представники вищої та першої ліг, за винятком дублюючих складів (таким чином, резерв «Металіста 1925» не братиме участі у змаганнях).

Турнір передбачає чотири попередні етапи, а також фінальну частину: чвертьфінали, півфінали та фінал. Усі стадії розіграшу складатимуться з одного матчу.

У разі нічийного результату в основний час переможець визначатиметься без додаткового часу, одразу в серії післяматчевих пенальті (пенальті на вибування) відповідно до Правил гри IFAB.

Перший попередній етап

До першого етапу залучені учасники першої ліги за регіональним розподілом на чотири групи.

Група «А»

«Янтарочка» – «Минай»

«Рух» – «Прикарпаття-ДЮСШ № 3»

Група «Б»

«Надбужжя» – «Володимирський ліцей»

«Погорина» – ДЮСШ № 1

Група «В»

«Житомирський ліцей» – «ДЮСШ Поділ»

«Атекс» – «Маріуполь»

Група «Г»

«Лідер» – «Юність»

«Жайвір» напряму виходить у наступний етап.

Кожна група проведе внутрішні матчі у форматі стикових півфінальних ігор для визначення двох команд, які пройдуть далі.

Другий попередній етап

Переможець півфіналу 1 «А» – переможець півфіналу 2 «А».

Переможець півфіналу 2 «Б» – переможець півфіналу 1 «Б».

Переможець півфіналу 1 «В» – переможець півфіналу 2 «В».

Переможець півфіналу 1 «Г» – «Жайвір».

Третій попередній етап

Фінал 1

Переможець групи «Б» — переможець групи «А».

Фінал 2

Переможець групи «В» — переможець групи «Г».

Четвертий попередній етап

У цій стадії турніру братимуть участь дві команди, що пройшли всі відбірні етапи, та шість команд із вищої ліги, що посіли 5—10 місця за підсумками останнього сезону: «Шахтар», «Ладомир», «Кривбас», «Полісся», «Пантери», «ЕМС-Поділля».

Буде сформовано чотири пари, переможці яких потраплять до 1/4 фіналу разом із найкращими чотирма колективами вищої ліги сезону-2024/2025: «Ворсклою», «Металістом 1925», «Колосом» та «Сістерс».

Фінальна частина: 1/4 фіналу, 1/2 фіналу, фінал

Проєкт календаря матчів Кубку України-2025/2026 серед жіночих команд (наведено базові дати)

1-й попередній етап: 16 серпня 2025 року.

2-й попередній етап: 23 серпня 2025 року.

3-й попередній етап: 2 вересня 2025 року.

4-й попередній етап: 14 вересня 2025 року.

1/4 фіналу: 18 листопада 2025 року.

1/2 фіналу: 2026 рік.

Фінал: 2026 рік.

Нагадаємо, стали відомі місця проведення матчів другого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026, в якому візьмуть участь представники України – полтавська «Ворскла» та харківський «Металіст 1925».

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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